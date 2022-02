Odsúdili ho za korupciu. Kto je muž, ktorý nadával Škrtelovi?

Pokus o ospravedlnenie od dotyčného pána odmietol. „S takými ľuďmi nechcem mať nič spoločné. A úprimnosti jeho ospravedlnenia by som neveril ani slovo. To, čo vyslovil, nemá so športom, rivalitou a vôbec zdravým rozumom nič spoločné,“ dodal.

Škrtel od nervov pri schádzaní z ihriska zničil stojan na dezinfekciu. Škodu je pripravený uhradiť.