Zo siedmej ligy ho volali do Niké ligy. Ponúkali mi almužnu, krúti hlavou bývalý reprezentant

Ligovú premiéru si odkrútil v AS Trenčín, neskôr obliekal dres Spartaka Trnava. DENIS CHUDÝ (25) mal ponuku z Komárna, no rozhodol sa s profesionálnym futbalom skončiť. Pre údajné nezrovnalosti v zmluve. Na najpopulárnejší šport zanevrel, vyše rok hral siedmu ligu za Žabokreky nad Nitrou. Bývalý mládežnícky reprezentant sa však teraz pokúsi reštartovať svoju kariéru, v zime prestúpil do štvrtoligového FC Nitra.

Stali ste sa ozdobou siedmej ligy ObFZ Prievidza, no z dedinských trávnikov sa teraz vytratíte. V zime ste sa rozhodli prijať ponuku FC Nitra. Ako sa rodilo toto angažmán?

Na začiatku sme sa bavili s agentúrou, ktorá dopĺňa hráčov do FC Nitra. Povedal som jej svoje požiadavky, ktoré však boli z pohľadu klubu zamietnuté. Neskôr mi však volali, že sa situácia zmenila, a že sa dohodneme na kompromise. A tak som tu. FC Nitra vnímam ako ambiciózny projekt, ktorý mi ponúka možnosť vrátiť sa do profesionálneho futbalu v neprofesionálnom štýle. Ako to myslíte? Klub pôsobí v neprofesionálnej súťaži, no nastavenia, prostredie a všetko ostatné je na profesionálnej úrovni. Je to akýsi balans, ktorý mi zatiaľ vyhovuje. Som plne stotožnený s ambíciami klubu, dostať sa čo najrýchlejšie minimálne do druhej ligy. S týmito cieľom sem prichádzam.

Tím prebral úspešný tréner Igor Slezák, ktorý dotiahol Lehotu pod Vtáčnikom do tretej ligy. Už ste sa spoznali? Keď pôsobil v Lehote pod Vtáčnikom, už vtedy som mal za ním prísť. Nakoniec sme sa však stretli až teraz v Nitre. Môj príchod bol súhrou okolností. Nitra potrebuje kvalitného brankára, ktorého v zime nie je ľahké zohnať. Najmä pre špecifické prestupové okno, počas ktorého potrebujete aj súhlas klubu, zatiaľ čo v lete stačí iba súhlas hráča. Prestupujete zo siedmej ligy do štvrtej. Zvládnete tento prechod bez väčších problémov? Byť brankárom je iný šport, ktorý nemá s futbalom v podstate nič spoločné. Situácie v prvej a poslednej lige sú úplne rovnaké, strely sú podobné, aj v siedmej lige sú kvalitní zakončovatelia. Rozdiel je akurát v tempe hry a rýchlosti, čo sa však brankárov netýka. Ak to mám povedať inak, keď ide brankár zo siedmej do štvrtej ligy, nie je to problém. Pri hráčoch by to bolo horšie.

Chytali ste ligu za Trenčín, Trnavu, prečo ste odišli do siedmej ligy? Máte len 25 rokov… Slovenský futbal má jeden veľký problém, a to samotné nastavenie. Ja mám deti, dom, rodinu, o ktorú sa musím postarať. Ja nemôžem hazardovať s tým, že by som išiel hrať druhú alebo prvú ligu za pár eur a nemohol popri tom pracovať. Teraz v lete ma volali do Zlatých Moraviec, no ponúkali mi almužnu. Nehovorím, že pre mladého hráča by to nebolo fajn, ale takto sa na to nemôžeme pozerať. Následne ma volali do Podbrezovej a ponúkali mi rovnaké podmienky. To sa o tom nedá ani baviť. Je to veľký problém slovenského futbalu, v ktorom je hráč dnes iba tovar. Áno, keď prichádza futbalista zo siedmej ligy, nemôže si pýtať neviem aký plat. Ale toto je bieda. Aj preto označujem svoju momentálnu situáciu v FC Nitra za ideálnu.

Zľava Dominik Takáč a Denis Chudý v Trnave. (Autor: archív - DCH)

Čiže popri futbale v štvrtej lige budete aj pracovať. Rozumiem tomu správne? Áno. Robím projektového manažéra pre firmu, ktorá sa zaoberá prémiovými svetelnými systémami a elektronikou. Tréningy máme poobede, takže nevidím dôvod, aby som nepracoval. A čo keď s Nitrou postúpite do druhej ligy? To by ste stále pracovali? Pán majiteľ vyzerá seriózne, ako človek, ktorý si stojí za svojim. Ak by mi potom vedel suplovať plat, venoval by som sa len futbalu. Teraz však musím dokázať, že za to stojím. A že so mnou môže počítať.

Hovorilo sa aj o vašom prestupe do dnes ligového Komárna. Prečo ste tam nakoniec nešli? Na začiatku mi ponúkli zmluvu a dohodli sme sa na nejakých peniazoch. Zmluva však bola úplne rozhádzaná, boli v nej body, ktoré sa už nepoužívajú. Ani suma, na ktorej sme sa dohodli, tam nebola rovnaká. Dohodli sme sa na čiastke za bývanie a na zmluve tvorila možno štvrtinu z môjho príjmu. Ďalším protilegislatívnym bodom bolo, že si ma môžu nechať rok proti mojej vôli, bola to ročná zmluva s ročnou opciou, ktorá sa už nepoužíva a je zakázaná. Mali tam aj bod, že, keď mi niekto z vedenia povie, že mám ísť trénovať decká v Komárne, nemôžem odmietnuť. Takéto somariny tam boli. Dal som to právnikovi, nech to odtiaľ „vyhádže“. Ten sa k tomu nejako nemal, vedel ako to dopadne. A tak to aj dopadlo, nesúhlasili s tým. Pri mnou predloženej upravenej zmluve si nechali čas na vyjadrenie a tri dni pred koncom prestupového obdobia mi povedali, že so mnou nepočítajú. Že to bolo z mojej strany špekulovanie, vraj som si hľadal nejaký nový klub, čo nebola pravda.

Chvíľu ste potom pôsobili v treťoligovej Beluši. Bol som tam pol roka, ku koncu to nebolo ideálne ani tam, keďže som už robil. Ešte som si myslel, že sa k futbalu vrátim, ale už som nemal energiu. Stratenú chuť ste našli v Žabokrekoch nad Nitrou, s ktorými ste na jeseň skončili na druhom mieste. V polovici sezóny však odchádzate. Nemajú vám to spoluhráči za zlé? Po tejto stránke ma to mrzelo, keďže v Žabokrekoch aj bývam. Veľmi ma to mrzí, že som musel klub takto opustiť, ale príležitosť prestúpiť do FC Nitra tu bola teraz a potom by tu už nemusela byť. Išiel som preto do toho. Je jedno, kde by to bolo, ale dedinský futbal ma prestal baviť. Chýbal mi už profesionálny prístup, režim, úroveň a tempo hry. Aby sa na to dalo pozerať. Pri trénerovi Igorovi Slezákovi je to paráda, robíme to, na čo som bol naučený v Trenčíne, teda hrať v rýchlom tempe a po zemi.

