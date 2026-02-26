Futbal mimo ihriska ho lákal dlho. Ronaldo kúpil podiel španielskeho klubu

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: X/Cristiano Ronaldo)
ČTK|26. feb 2026 o 11:34
Získal 25 percent hodnoty klubu.

Cristiano Ronaldo kúpil podiel v španielskom druholigovom klube UD Almería, oznámila poradenská firma, ktorá portugalskú futbalovú hviezdu zastupuje.

Najlepší reprezentačný strelec histórie získal 25 percent v klube, ktorý má saudskoarabského vlastníka. Štyridsaťjedenročný Ronaldo nastupuje do štvrtej sezóny v Saudská Arábia za Al-Nassr.

„Už dlho som sa chcel zapojiť do futbalu aj mimo ihriska. UD Almería je španielsky klub so silnými základmi a jasným potenciálom rastu,“ uviedol Ronaldo vo vyhlásení.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty, ktorý v minulosti žiaril v drese Real Madrid, kúpil podiel prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti CR7 Sports Investments.

UD Almería má saudskoarabských majiteľov už viac než šesť rokov. Momentálne je na treťom mieste v druhej španielskej lige. Najvyššiu súťaž hrala naposledy v sezóne 2023/24.

dnes 11:34
