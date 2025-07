Má to byť hotové. Eso Slovana zostalo prekvapené, aký hráč má prísť

„V úvodných dvadsiatich minútach sme boli trošku nervózni, keďže to bol náš prvý súťažný zápas v sezóne. Potom sme však v závere prvého polčasu strelili dva góly a myslím si, že celkovo sme to zvládli výborne,“ dodal Strelec a opisoval svoj gól.

Na druhej strane mal štulpne až príliš nízko. Zrejme nosí mini chrániče, čo sa stáva futbalovou módou.

„Verím, že to je len narazené a že sa dám rýchlo do poriadku. Do konca prvého polčasu som nevedel pokrčiť nohu. Bál som sa, ale naši fyzioterapeuti sa o mňa postarali a podarilo sa mi to rozhýbať,“ dodal.

Strelec vyzdvihol spoluhráča Rahima Ibrahima, ktorý prišiel vo februári z Trenčína.

„Podáva vynikajúce výkony a veľmi nám pomáha, najmä bez lopty. Je dôrazný a vystupuje proti súperovým hráčom. Priznám sa, že by som sa s ním nechcel stretnúť v osobnom súboji,“ opisoval útočník Slovana.