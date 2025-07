Slovan vykročil na európsku púť vo veľkom štýle, Mostaru nedal žiadnu šancu

Liga majstrov - prvý zápas 2. predkola

Úvod priniesol hru medzi šestnástkami, oba tímy sa nevyhli viacerým nepresnostiam. Prvá šanca prišla až na konci 15. minúty, keď Blackman poslal center do šestnástky, ale lopta z kopačky Strelca letela tesne mimo.

To Slovan nakoplo a bol to práve Cruz, ktorý sa postaral o vedúci gól zápasu. Portugalský obranca našiel presne nohu Barseghjana, ten následne poslal loptu ľavačkou do horného rohu brány.

O tri minúty neskôr po prieniku Ibrahima sa lopta dostala k Strelcovi, útočník domácich si bravúrne poradil s obranou aj brankárom a zvýšil na 2:0.

VIDEO: Góly Barseghjana a Strelca