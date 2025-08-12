Kmotrík ľutuje, že ho predal pod cenu. Jeho nový transfer má priniesť Slovanu státisíce

BRATISLAVA. Riaditeľ väznice pri pohľade na veľký tunel zostal v šoku, trestanec mu ušiel. Španielsky futbalový klub RCD Mallorca predstavil svoju novú posilu zo Slovana Bratislava svojsky.
Inšpiráciu našiel vo filme Vykúpenie z väznice Shawshank. V krátkom klipe prepadá riaditeľa väznice zdesenie, keď v prázdnej cele nevie nájsť väzňa.
Hlavný hrdina Dominik Greif sa razom ocitá v apartmáne na Mallorce s výhľadom na more a s chuťou popíja drink.
„Vitaj, Dominik, si voľný,“ končí sa klip.
Autor klipu si vtedy rypol do najslávnejšieho slovenského klubu. Bol júl 2021 a Greif zo Slovana prestúpil do RCD Mallorca.
Teraz slovenský brankár opäť mení smer. Z Malorky prestupuje do Olympique Lyon. Aj keď transfer ešte nebol oficiálne potvrdený.
Prestupová operácia sa naťahuje, lebo španielsky klub žiada od francúzskej strany bankové záruky. Lyon bol iba nedávno kvôli dlhom preradený do druhej ligy, ale odvolal sa a uspel.
Ide pod cenovku
Francúzsky klub zaplatí podľa denníka L'Equipe výkupné asi štyri milióny eur a plus bonusy, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 1,5 milióna eur.
Malo by ísť o druhý najdrahší prestup slovenského brankára v dejinách. Viac stál iba Martin Dúbravka, ktorého Newcaste United vykúpil zo Sparty Praha za šesť miliónov eur.
Podľa servera Transfermarkt je dnes Greif najhodnotenejším slovenským brankárom s cenovkou šesť miliónov. Vlani si vybojoval v Malorke post jednotky a podával spoľahlivé výkony. Bol oporou.
Prečo nebol Greif drahší? Rolu zohráva dĺžka kontraktu a slovenský brankár sa už blíži k tridsiatke.
Najdrahšie prestupy, slovenskí brankári
1. Martin Dúbravka (Sparta - Newcastle United, 2018) 6 miliónov eur
2. Dominik Greif (RCD Mallorca - Lyon, 2025) 4 - 5,5 milióna eur
3. Dominik Greif (Slovan - RCD Mallorca, 2021) 2,5 milióna
Dvdsaťosemročný Greif mal s Malorkou platnú zmluvu už iba do leta 2026, o rok by mohol odísť úplne zadarmo. V posledných týždňoch sa s vedením nedohodol na predĺžení kontraktu.
Nízky plat
Server capology.com odhadol plat Greifa v RCD Mallorca na 300 – tisíc eur ročne, jeho spoluhráča a krajana Martina Valjenta na 2,5 milióna.
Podľa týchto údajov bol Greif značne podhodnotený a patril medzi hráčov s najnižším platom. Podľa salarysport mal vraj vyšší plat: 780 – tisíc.
V Lyone by si mal výrazne prilepšiť. Prestup Greifa dáva logiku aj z hľadiska jeho perspektívy a hernej praxe. Slovák bol vlani oporou a podľa rôznych štatistík patril aj medzi elitu španielskej ligy.
Do brány sa však čoraz viacej tlačil jeho náhradník. Leo Román má výhodu. Je to Španiel, ktorý prišiel do Malorky ešte ako devätnásťročný tínedžer. Navyše je od Greifa o tri roky mladší.
Román sa vlani fantasticky ukázal v zápasoch proti najväčším gigantom ako Barcelona a Real Madrid.
Pre Malorku je proste luxus mať na brankársky post dvoch tak kvalitných brankárov. Zmluvu tak vylepšili iba jednému a nebol to Slovák.
Kmotrík ľutuje
Greif by mal byť v Lyone jednotkou. Francúzsky klub pred pár dňami predal do Leedsu United Lucasa Perriho za šestnásť miliónov eur.
V lete 2021 prestúpil Dominik Greif zo Slovana do RCD Mallorca za zhruba 2,5 milióna eur. Žiaden slovenský brankár, ktorý prestupoval zo slovenskej ligy smerom von, nestál viacej. Greif je tiež najdrahším odchovancom Slovana v tomto storočí.
„Mohli sme dostať viac peňazí, no vyšli sme mu v ústrety a nenútili ho do ponuky z Francúzska, ktorá by bola pre klub výhodnejšia. Nejde o sumu, z ktorej by sme žili rok či dva,“ vysvetlil vtedy tréner Vladimír Weiss.
Šéfovia Slovana dodnes ľutujú, že brankára nepredali skôr a za vyššiu cenu.
„V zime (2020 pozn. red.) mal cenu šesť či sedem miliónov eur,“ tvrdil Ivan Kmotrík mladší, generálny riaditeľ. Dodnes si myslí, že Greif odišiel pod cenu.
Greif prežil v úvode španielskeho angažmán náročné obdobie, mal vážne zdravotné problémy. "Prežil som peklo," priznal.
Koľko dostane Slovan
V predminulej sezóne zásadným spôsobom pomohol k postupu až do finále Španielskeho pohára, ale stabilne začal v La Lige chytávať až v minulej sezóne 2024/25.
Z prestupu Greifa do Lyonu zarobí aj Slovan, ktorý má podľa klauzuly nárok na asi pätnásť percent. To by znamenalo v tejto chvíli asi 600 – tisíc eur.
V Slovane Greif vyrastal od dvanástich, takže má nárok aj na tzv. solidarity payments, pravidlo UEFA.
Dalo by sa nazývať výchovné. Všetky kluby, ktoré sa zaslúžili o rast hráčov vo veku od 12 do 23 rokov, si medzi seba rozdelia päť percent z prestupovej sumy.
Za každý z prvých štyroch rokov pôsobenia futbalistu (teda od dvanástich do šestnástich rokov) dostane predchádzajúci klub po štvrtine percenta, za zvyšné sezóny po polovici percenta.
Čiže Slovan by mohol takto dostať ďalších 200 tisíc eur. Spolu je to 800 – tisíc. Ak sa naplnia všetky bonusy, tak by Slovan mohol vyťažiť z prestupu Greifa do Lyonu až milión eur.
Greif tvrdí, že slovenský pas je trošku hendikep. "Keď som mal 19 rokov, tak mi v Slovane srbský tréner Vukomanovič hovoril, že keby som bol Srb, stál by som už vtedy 15 miliónov eur," tvrdil Greif pre sport24.
Získal Zlatú hviezdu
Vo francúzskej lige už jeden odchovanec Slovana na brankárskom poste žiaril. Alexander Vencel mladší odišiel do Francúzska v roku 1994, mal dvadsaťsedem. Vyhral Francúzsky pohár (1997).
V roku 1999 získal Zlatú hviezdu pre najlepšieho brankára francúzskej ligy. V drese Racing Štrasburg triumfoval aj pred fenomenálnym Fabienom Barthezom - ten sa iba rok predtým stal s Francúzskom majstrom sveta.
V najvyššej francúzskej súťaži (Štrasburg, Le Havre) nazbieral Vencel spolu 222 zápasov, čo je stále slovenský rekord v rámci piatich najlepších líg sveta.
Martin Dúbravka v anglickej lige zaznamenal celkovo 162 zápasov. Greif nazbieral v La Lige spolu tridsaťštyri. Iba táto slovenská trojica si vybojovala post jednotky.
Bude unikát
V jednej z týchto súťaží (anglická, talianska, španielska, francúzska, nemecká) si zachytalo v dejinách samostatnosti iba zopár slovenských brankárov.
Ján Mucha si pripísal v Premier League počas troch sezón (2010 - 2013) iba dva zápasy, Marek Rodák v drese Fulhamu iba o dva viac.
Marián Kelemen mal v španielskej lige jediný štart za Numanciu. Pavol Bajza odchytal v Seria A za Parmu štyri súboje, Tomáš Košický mal za Cataniu ešte o päť zápasov viac.
Greif zrejme bude medzi nimi unikátom. Už čoskoro by sa mal stať prvým slovenským brankárom, ktorý si zachytal v dvoch rozdielnych ligách, ktoré patria medzi najlepšiu päticu.