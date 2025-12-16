Hancko si gólom v Lige majstrov splnil sen. V baráži nás čakajú mimoriadne náročné zápasy, vraví

Slovenský futbalista Dávid Hancko považuje gól v Lige majstrov v drese Atletica Madrid za splnený sen.
Presný zásah bol jeho premiérový za španielsky tím a navyše ním prispel k výhre na pôde PSV (3:2), niekdajšieho ligového rivala z holandského Feyenoordu.
Potenciálnu D-skupinu na budúcoročných majstrovstvách sveta berie 28-ročný obranca s rešpektom, no uvedomuje si náročnosť barážových zápasov v marci.
Sen si splnil v Lige majstrov
Jeho gól v Holandsku padol v 52. minúte na priebežných 2:1 po tom, čo Atletico prehrávalo 0:1. Nahuel Molina najprv preveril brankára Matěja Kovářa z diaľky a vzápätí skóroval Hancko, ktorý si postrážil ofsajdové postavenie.
„Som veľmi rád, že sa mi konečne podarilo streliť gól za Atletico. Bol to pre mňa veľký splnený sen, o to viac, že prišiel v Lige majstrov. Navyše to bolo proti PSV, teda súperovi, proti ktorému som v minulosti často hrával a zápasy s nimi nikdy neboli jednoduché.
O to viac ma tento gól potešil, najmä keď sme si k nemu pripísali aj tri body. Bola to paráda,“ uviedol Hancko pre TASR.
Dôležité víťazstvo proti Valencii
Jeho tím nadviazal v sobotu na výhru v Lige majstrov aj triumfom v La Lige, kde si poradil 2:1 s Valenciou. Zimovať tak bude s určitosťou v najlepšej štvorke tabuľky, ktorá na konci sezóny zaručuje účasť v LM.
„Toto víťazstvo bolo veľmi dôležité, najmä po prehrách v Bilbau a na pôde Barcelony. Výhra doma v lige nás potešila a potvrdila, že po nevydarenom úvode sezóny, keď sme stratili body, sme sa okrem tých dvoch zápasov dostali na víťaznú vlnu.
Teraz nás čaká krátky oddych cez Vianoce a verím, že po ňom budeme pokračovať v dobrej forme, ktorú sme si vybudovali,“ zhodnotil Hancko.
V stredu čaká jeho tím pohárový duel na pôde štvrtoligového CD Atletico Baleares. Slovenský bek absolvoval za posledné dva mesiace 16 zápasov, z toho 15 v základnej zostave a proti papierovo výrazne slabšiemu súperovi by tak teoreticky mohol dostať voľno.
„Zatiaľ je ťažko povedať, ako to bude. Veľmi si vážim, že v mojej prvej sezóne v Atleticu dostávam veľký priestor na ihrisku a som za to vďačný. V utorok nás čaká tréning, po ktorom sa dozvieme zostavu aj to, kto bude cestovať.
Zatiaľ so mnou nikto konkrétne nehovoril, takže sa pripravujem ako zvyčajne a uvidíme, ako to dopadne,“ priblížil Hancko pre TASR.
Mimoriadne náročná baráž
Ďalšie reprezentačné povinnosti ho čakajú v marci, kde Slovensko v baráži o postup na MS najprv privíta Kosovo a v prípade výhry Turecko alebo Rumunsko.
Ak zaznamená dva triumfy, čakajú ho druhé MS v histórii, a to v D-skupine s domácimi USA, Paraguajom a Austráliou.
„Vieme, že to najdôležitejšie nás čaká v marci a osobne sa na to veľmi teším. Urobíme maximum pre to, aby sa nám podarilo splniť tento sen. Skupina je určite zaujímavá, no podrobnejšie ju má zmysel riešiť až vtedy, keď sa tam dostaneme.
Verím však, že by sme dokázali odohrať vyrovnané zápasy aj proti tým trom súperom. Rovnako ako na posledných ME chceme urobiť všetko pre to, aby sa nám podarilo postúpiť zo skupiny,“ zhodnotil Hancko.
V novom formáte svetového šampionátu so 48 tímami postupuje do play off 32 tímov namiesto predošlých šestnástich.
Zo skupín tak ide ďalej aj najlepších osem z dvanástich tretích tímov. Hancko, ktorý patrí k oporám reprezentácie, však pripomína nutnosť najprv postúpiť z baráže:
„Zároveň si však uvedomujeme, že ešte predtým nás čakajú dva mimoriadne náročné zápasy. Práve na ne sa teraz sústredíme, no už známa skupina a dejiská sú pre nás veľkou motiváciou do marcových bojov.“
Vianoce strávi v Prahe
Počas októbrového asociačného termínu nezasiahol do zápasu v Severnom Írsku, a to pre narodenie druhého syna Dominika. Vianočná pauza tak bude pre rodinu prvá vo štvorici.
„Rodinka po zápase s Valenciou odletela do Prahy, kde už pripravujú Vianoce spolu s najbližšími. Ja tu ešte absolvujem posledný týždeň a hneď po poslednom zápase za nimi priletím, takže sviatky budeme tráviť v Prahe.
Keďže sa už 29. decembra musím vrátiť, verím, že všetko stihneme. Radi by sme sa zastavili aj na Slovensku za rodinou. Vianoce plánujeme stráviť tradične v kruhu najbližších.
Po veľmi hektickom období, či už v lete alebo na začiatku sezóny, sa teším aspoň na chvíľu, keď sa futbal trochu spomalí, aj keď návštevy a stretnutia so známymi budú určite tiež intenzívne,“ dodal Hancko, ktorého čaká posledný ligový zápas tohto roka v nedeľu na pôde Girony.