Tretie zlyhanie v rade sa nekonalo. Atlético aj s Hanckom zvládlo náročný duel

Futbalisti Atlética Madrid sa tešia z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. dec 2025 o 16:05
O víťazstve domácich rozhodol striedajúci Antoine Griezmann.

Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili v 16. kole španielskej La Ligy nad Valenciou 2:1.

V neúplnej tabuľke figurujú na štvrtom mieste. O triumfe „Los Colchoneros" rozhodol v 74. minúte Antoine Griezmann.

VIDEO: Gól Griezmanna

Domáci futbalisti tak zastavili dvojzápasovú ligovú sériu prehier, keď podľahli Barcelone a naposledy aj Athleticu Bilbao.

La Liga - 16. kolo

Atlético Madrid - FC Valencia 2:1 (1:0)

Góly: 17. Koke, 74. Griezmann - 63. Beltran

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

Tabuľka La Ligy

La Liga

