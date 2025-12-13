Tretie zlyhanie v rade sa nekonalo. Atlético aj s Hanckom zvládlo náročný duel

Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili v 16. kole španielskej La Ligy nad Valenciou 2:1.
V neúplnej tabuľke figurujú na štvrtom mieste. O triumfe „Los Colchoneros" rozhodol v 74. minúte Antoine Griezmann.
VIDEO: Gól Griezmanna
Domáci futbalisti tak zastavili dvojzápasovú ligovú sériu prehier, keď podľahli Barcelone a naposledy aj Athleticu Bilbao.
La Liga - 16. kolo
Atlético Madrid - FC Valencia 2:1 (1:0)
Góly: 17. Koke, 74. Griezmann - 63. Beltran
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/