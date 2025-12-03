Čelil obrovi, odišiel smutný. Hancko skúšal všetko, mal stále plnú nádrž, tvrdil expert

Dávid Hancko sa stal prvým Slovákom, ktorý nastúpil v novej aréne Camp Nou. A hneď dostal extrémne náročnú úlohu – ustrážiť Lamine Yamala, momentálne najlepšieho dribléra na svete. V ankete o Zlatú Loptu, pre najlepšieho hráča sveta za sezónu 2024/2025, skončil druhý. Osemnásťročný supertalent tentoraz nedal gól ani asistenciu.
„To sa mu nestáva často. Z veľkej sčasti to bolo pre to, že ho veľmi svedomite a často úspešne bránil Dávid Hancko,“ chválil slovenského obrancu komentátor.
Yamal síce nebodoval, no predviedol niekoľko momentov svojej geniality. Hancko robil maximum, no aj tak mu jeden z najvýbušnejších hráčov sveta dokázal dvakrát či trikrát utiecť.
Yamal to spravil tak rýchle a šikovne, že Slovák bol bez šance.
Hancko mal v zápase 60 dotykov s loptou a úspešnosť prihrávok 73 percent, čo je pod jeho dlhodobým priemerom. Súviselo to najmä s kvalitou súpera a vysokým napádaním Barcelony. Napriek tomu odohral solídny zápas a patril k najlepším hráčom Atlética.
Ťažká úloha pre Slováka
Barcelona zvíťazila v šlágri 19. kola La Ligy nad Atléticom Madrid 3:1. „Barcelona odohral proti Atléticu najlepší zápas sezóny. Dobrá intenzita, dobré pocity a dobrá kontrola nad hrou,“ hodnotil denník sport.es. Katalánci zároveň ukončili sériu Atlética, ktoré predtým vyhralo sedem súťažných duelov po sebe.
„Hancko začal veľmi aktívne na krídle. V prvom polčase viac bránil ako útočil. To sa stáva, keď máte za súpera Yamala. Ťažká úloha pre Slováka,“ uviedla Marca.
„V druhom polčase sa neúnavne snažil zapojiť do útoku po krídle. Skúšal všetko, ale nedokázal vytvoriť žiadne skutočné nebezpečenstvo. V obrane odviedol dobrú prácu pri udržaní Yamala v šachu,“ dodal španielsky denník.
Slovenský obranca sa po prestávke skutočne snažil viac útočiť. „Hancko má ako jeden z málo hráčov Atlética neustále natankovanú nádrž,“ chválil ho počas priameho prenosu český komentátor z Nova Sport.
Prihrávky Hancka
Tréner Atlética Madrid Diego Simeone ho neustále prehadzuje a využíva univerzálnosť Slováka. Proti Barcelona nastúpil na kraji obrany.
Barcelona väčšinu zápasu dominovala, ale v záverečnej desaťminútovke mala hluchú fázu. Atlético však záverečný nápor nezužitkovalo.
Práve Hancko vyslal dve finálne prihrávky, ktoré mohli byť asistenciami, no spoluhráči šance nevyužili.
Barcelona vedie ligu o štyri body pred Realom Madrid, ktorý má zápas k dobru. Atlético stráca na lídra šesť bodov.
„Myslím si, že náš výkon bol na inej úrovni, bojovali sme spolu a bolo to fantastické,“ hodnotil tréner Barcelony Hansi Flick.
Hrdý tréner Flick
„Toto bol krok vpred, ktorý som hľadal. Dnes sme hrali veľmi dobre, výrazne sme sa zlepšili v každom aspekte. Atlético malo hru pod kontrolou prvé tri, štyri alebo päť minút, ale potom sme ju prevzali my. Som hrdý na to, čo som videl,“ dodal.
Atlético išlo v utorňajšom stretnutí do vedenia v 19. minúte, keď Alex Baena premenil samostatný nájazd.
Barcelona však zápas otočila – najprv vyrovnal Raphinha, ktorý bol neskôr vyhlásený za muža zápasu. Robert Lewandowski potom v 36. minúte nepremenil penaltu, no v 65. min presne k žrdi namieril Dani Olmo. V závere ešte pridal poistku Ferran Torres.
Najlepší bol Pedri
Zrejme najlepším hráčom domácich bol Pedri. „Je to výnimočný hráč. Som rád, že nepotreboval čas na to, aby sa vrátil na svoju predchádzajúcu úroveň. Videli sme to v sobotu a dnes. Veľmi dobre zvládol prepojenie medzi obranou a útokom,“ chválil ho Flick.
Tréner Atlética Diego Simeone zostal napriek prehre optimistický.
„Som spokojný so zápasom, veľmi dobre sme bojovali proti tímu, ktorý hrá excelentne. Našli spôsoby, ako nám uškodiť. Mohli sme lepšie hrať v obrane. V druhom polčase sme mali viac šancí, ale nevyužili sme ich. Skóre 3:1 možno neodráža to, čo sa v zápase stalo. Odchádzam s mnohými pozitívnymi ponaučeniami do budúcnosti,“ uviedol.
„Páčil sa mi tím. Som pokojný, chalani urobili všetko, čo mohli,“ dodal Simeone.