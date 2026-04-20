Valjent po zmene trénera v Mallorce: Cítim sa pokojnejší a odvážnejší

Zmena na trénerskom poste priniesla do kabíny RCD Mallorca nový impulz - a podľa Martina Valjenta aj väčší pokoj na ihrisku.
Slovenský stopér v rozhovore pre Diario de Mallorca detailne opisuje, čo sa v tíme zmenilo po príchode Martína Demichelisa, ako vníma boj o záchranu aj prečo odmieta porovnávanie s predchádzajúcim trénerom.
Tím z Malorky sa po ostatných dvoch víťazstvách nadýchol a posilnil svoje šance na udržanie sa v najvyššej španielskej futbalovej súťaži, no Valjent zostáva nohami na zemi: „Po dvoch víťazstvách za sebou sú pocity veľmi dobré, počas celej sezóny sa nám to nepodarilo, preto sa cítime povzbudenejší. To však nemení nič na tom, že vieme, v akej sme situácii. To znamená, že nemôžeme poľaviť.“
Podľa neho musí pozitívna vlna slúžiť najmä ako základ pre ďalšie zlepšenie. „Táto nálada, ktorú teraz máme vďaka výsledkom, nám musí pomôcť ešte sa zlepšiť.“
Demichelisov efekt: pokoj a odvaha
Príchod bývalého stopéra na lavičku mužstva z Baleárskych ostrovov priniesol jasnú zmenu v prístupe. „Každý tréner má svoj systém - herný aj komunikačný. Mení sa osoba a štýl riadenia.
Tréner priniesol veľmi jasnú predstavu o futbale a na základe toho sa zmenili tréningy,“ hovorí Valjent a zdôrazňuje aj osobný prínos argentínskeho kouča: „Dáva mi veľký pokoj. Dáva mi nástroje a informácie. S ním sa cítim pokojnejší a odvážnejší pri tréningu, pri rozhodovaní aj v zápase.“
A dodáva, že pre obrancu je to ideálne spojenie: „Je to veľmi dobre pripravený tréner a pre obrancu je luxus mať niekoho, kto zažil skvelú kariéru na vašej pozícii.“
Zmena bez kritiky minulosti
Hoci sa výkony zlepšili, Valjent odmieta porovnávanie s predchádzajúcim trénerom Jagobom Arrasatem. „Nemyslím si, že je správne to takto vnímať. Keď prišiel Jagoba, zmena bola tiež dobrá a výsledky fantastické,“ pripomenul Valjent.
Tridsaťročný rodák z Dubnice nad Váhom vidí rozdiel skôr v hernom prístupe. „Spôsob, akým Demichelis chápe futbal, sa môže trochu líšiť od predchádzajúcich trénerov. My, hráči, musíme byť maximálne pripravení a potom si veci sadnú lepšie alebo horšie.“
Situácia v tabuľke La Ligy 2025/2026 je extrémne vyrovnaná. Valjentovmu tímu patrí 15. priečka s 34 bodmi, no sedem kôl pred koncom zďaleka nemá záchranu v suchu. Osemnáste Elche, prvý tím pod čiarou, má momentálne na konte 32 bodov.
„Vyhráte zápas a ste mimo pásma zostupu, no ďalší prehráte a súperi zvíťazia, a ste tam znova. To znamená, že liga je taká vyrovnaná, že musíme ísť každý deň na sto percent.“
Boj o záchranu do posledného kola
Aj preto nepredpovedá pokojný záver sezóny. „Neviem, čo sa stane. Musíme mať rovnaké nastavenie, rovnaký hlad a byť v strehu v každom kole.“
Pri absencii lídrov obrany tím dokázal udržať čisté konto, čo Valjent vníma ako dôkaz sily kolektívu. „Mallorca je 25 hráčov, fanúšikovia a klub. Práve v takých momentoch vidno, že najdôležitejší je tím. Predtým mužstvo inkasovalo menej, ale aj menej dávalo. Teraz dávame viac a inkasujeme viac. To neznamená, že je to dobré.“
Ofenzíva rastie, obrana hľadá rovnováhu
Ideálny scenár je podľa neho jasný - optimálne by bolo dávať viac gólov a inkasovať menej. „To je cesta, ktorú musíme nájsť.“
Valjent zároveň nešetrí chválou na adresu spoluhráča Vedata Muriqiho, ktorý je s 21 gólmi druhým najlepším strelcom súťaže za Kylianom Mbappém a v médiách sa šušká o záujme Realu Madrid a FC Barcelona. „Je v skvelej forme.
Prakticky všetko, čoho sa dotkne, končí v sieti. Dúfam, že takto bude pokračovať, je pre nás veľmi dôležitý. Pravdepodobne práve cez neho pôjde naša záchrana.“
Skúsenosti, pokora a budúcnosť
Vo veku 30 rokov Valjent priznáva, že sa cíti dobre, no vrchol nerieši. „Neviem, kedy bol alebo bude môj vrchol. Chcem byť vždy k dispozícii a pomáhať tomuto klubu čo najlepšie.“
Aj samotné rekordy berie s nadhľadom. „Keď som sa stal cudzincom s najväčším počtom zápasov, bol som veľmi hrdý a vďačný. Ale najdôležitejšie je, aby moje výkony pomáhali tímu.“
Na záver poslal jasný odkaz fanúšikom: „Fanúšikovia sú fantastickí. Chceme im prinášať radosť a cítiť tú energiu na štadióne. Môžem sľúbiť len to, že každý deň budeme pracovať, aby sme boli čo najlepšie pripravení.“