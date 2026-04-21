Valjent znovu nastúpil ako kapitán. Mallorca získala s Valenciou cenný bod

Slovenský futbalista a kapitán RCD Mallorca Martin Valjent (vľavo) reaguje po góle, ktorý strelil jeho spoluhráč Manu Morlanes. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. apr 2026 o 21:29
Slovák odohral celý zápas.

Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valjentom remizovali v 33. kole španielskej La Ligy s Valenciou 1:1.

V neúplnej tabuľke figurujú na 14. mieste o bod za svojím utorňajším súperom.

Athletic Bilbao zvíťazil nad Osasunou Pamplona 1:0 vďaka gólu Gorku Guruzetu zo 16. minúty.

La Liga - 33. kolo:

RCD Mallorca - FC Valencia 1:1 (0:0)

Góly: 49. Costa - 67. Sadiq

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/

Athletic Bilbao - Osasuna Pamplona 1:0 (1:0)

Gól: 16. Guruzeta, ČK: 90+1. Jauregizar (Bilbao, po 2. ŽK)

Tabuľka La Ligy

La Liga

