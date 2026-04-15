Hrával s Di Stéfanom aj Puskásom. Zomrel legendárny futbalista Realu Madrid

ČTK|15. apr 2026 o 11:14
Reprezentoval Uruguaj aj Španielsko.

Vo veku 96 rokov zomrel bývalý futbalový obranca José Emilio Santamaría, ktorý s Realom Madrid štyrikrát vyhral Pohár majstrov európskych krajín. Informoval o tom španielsky veľkoklub.

Santamaría patril do slávnej generácie Realu, v ktorej nastupoval spolu s legendami Alfredom Di Stéfanom a Ferencom Puskásom.

PMEK s "Bielym baletom" vyhral v rokoch 1958, 1959, 1960 a 1966. V španielskej lige pridal šesť titulov. Okrem rodného Uruguaja reprezentoval neskôr aj Španielsko.

Po ukončení kariéry sa stal trénerom. Viedol Espanyol Barcelona a tiež španielsku reprezentáciu na olympijských hrách v rokoch 1968 a 1980 alebo na domácom svetovom šampionáte v roku 1982.

