Hrával s Di Stéfanom aj Puskásom. Zomrel legendárny futbalista Realu Madrid

Vo veku 96 rokov zomrel bývalý futbalový obranca José Emilio Santamaría, ktorý s Realom Madrid štyrikrát vyhral Pohár majstrov európskych krajín. Informoval o tom španielsky veľkoklub.
Santamaría patril do slávnej generácie Realu, v ktorej nastupoval spolu s legendami Alfredom Di Stéfanom a Ferencom Puskásom.
PMEK s "Bielym baletom" vyhral v rokoch 1958, 1959, 1960 a 1966. V španielskej lige pridal šesť titulov. Okrem rodného Uruguaja reprezentoval neskôr aj Španielsko.
Po ukončení kariéry sa stal trénerom. Viedol Espanyol Barcelona a tiež španielsku reprezentáciu na olympijských hrách v rokoch 1968 a 1980 alebo na domácom svetovom šampionáte v roku 1982.