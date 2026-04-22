Atléticu sa bez Hancka v lige nedarí. Viac ako hodinu zápasu hralo o jedného menej

Futbalisti Elche vyhrali v stredajšom zápase 33. kola španielskej La Ligy nad Atleticom Madrid 3:2. Hostia, ktorí nemali k dispozícii zraneného slovenského obrancu Dávida Hancka, boli od 30. minúty v početnej nevýhode.
Po červenej karte Thiaga Almadu išiel ich súper dvakrát do vedenia a v 75. minúte ho aj udržal. Elche získalo dôležité body v boji o záchranu a v neúplnej tabuľke je pätnáste, Atletico prehralo štvrtý ligový duel v rade, patrí mu štvrté miesto.
Hosťom nestačili ani dva góly Nicolasa Gonzáleza, v domácom drese sa dvakrát presadil André Silva a jeho tím opustil zostupové pozície.
V ďalšom dueli vyhralo Getafe 1:0 na pôde Realu Sociedad San Sebastian. Jediným gólom stretnutia bol vlastenec v podaní Jona Gorrotxategiho, ktorého tím je v neúplnej tabuľke ôsmy, o dva body za šiestym Getafe.
La Liga - 33. kolo:
FC Elche - Atletico Madrid 3:2 (2:2)
Góly: 33. a 75. Silva (prvý z 11 m), 18. Affengruber - 10. a 34. Gonzalez. ČK: 30. Almada (Atletico)
Real Sociedad San Sebastian - FC Getafe 0:1 (0:1)
Gól: 29. Gorrotxategi (vl.)