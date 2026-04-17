Majú byť už dohodnutí. Barcelona by chcela predĺžiť zmluvu s Flickom

Hansi Flick. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. apr 2026 o 12:11
Španielsky Futbalový klub FC Barcelona plánuje predĺžiť kontrakt s trénerom Hansim Flickom, a to do júna 2028 s opciou na ďalší rok. V piatok o tom informovali tamojšie média a agentúra DPA.

Súčasná zmluva 61-ročného nemeckého kormidelníka vyprší v júni 2027. Podľa medializovaných informácií sa obe strany už ústne dohodli, no Flick si nemyslí, že je vhodný čas riešiť nový kontrakt.

Verí, že Barca bude jeho posledným klubom a nechce podpisovať dlhodobú zmluvu.

Do klubu prišiel v júli 2024, v predošlej sezóne s ním získal titul a momentálne je blízko k obhajobe.

Sedem zápasov pred koncom La Ligy je Barcelona prvá o deväť bodov pred Realom Madrid. Tretí Villarreal stráca na lídra 18 bodov.

