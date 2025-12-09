Atlético sa rozpadalo ako kocka cukru, Hancko sa zmenil na hrdinu, velebia ho Španieli

David G. Medina z denníka Marca začal svoj komentár pochmúrne: „V Eindhovene to vyzeralo pochmúrne. Naozaj pochmúrne. Na začiatku prehrávali 1:0 a každý protiútok PSV sa zdal byť ako dýka. Červeno-biely tím sa rozpadal ako kocka cukru.“
Atlético však napokon vykúpil muž, od ktorého sa to nečakalo. „Stal sa hrdinom. Je hrdinom v obrane a chcel byť ním aj v útoku,“ pokračoval denník Marca. A Dávid Hancko ním naozaj bol – opäť sa stal hrdinom Atlética Madrid.
„Má dušu útočníka. Využil odrazenú loptu a poslal Atlético do vedenia. Počas celého druhého polčasu zostal sústredený na obranu. Vrátil sa do Holandska a podal veľmi solídny výkon,“ hodnotila Marca.
Futbalisti Atlética Madrid vyhrali v šiestom kole hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde PSV Eindhoven 3:2.
„Keď sme začali vyhrávať súboje, trochu sme zmiernili tlak a potom sme dokázali streliť góly a otočiť zápas v náš prospech," opisoval Hancko.
Výborné čísla
Slovák svojim výkonom potešil aj fanúšikov bývalého klubu. Feyenoord Rotterdam a PSV Eindhoven sú veľkí rivali, takže jeho gól v Eindhovene mal symboliku navyše.
Bol to vôbec jeho prvý gól v drese Atlética Madrid a tretí v hlavnej fáze Ligy majstrov – dva predchádzajúce strelil ešte ako hráč Feyenoordu.
„Bol to naozaj dôležitý gól, pretože som mal už niekoľko šancí a nedokázal som skórovať. Ale samozrejme, nie je to také jednoduché (skórovať v Lige majstrov), takže som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo," vravel pre uefa.com.
Hancko skóroval z pozície, v ktorej sa obranca bežne nenachádza. Vpredu číhal ako útočník a dorazil loptu, ktorú brankár vyrazil.
Mal aj výborné štatistiky: z piatich osobných súbojov vyhral štyri, jeho úspešnosť prihrávok bola až 96 percent a zaznamenal 60 dotykov s loptou.
„Slovák sa snažil zaplniť všetky medzery v obrane Atlética. Utrpel nepríjemný úder do členka, ktorý znepokojil Atlético. Je veľmi statočný vo svojom pressingu,“ doplnila Marca.
Počas svojej profesionálnej kariéry (Žilina, Fiorentina, Sparta, Feyenoord, Atlético) strelil dvadsaťsedemročný Hancko už 49 gólov, ďalších sedem pridal v drese národného tímu.
Najviac vyťažený
Denník AS pripomenul, že Hancko PSV poznal dobre, bol to tím, s ktorým sa počas svojej kariéry stretol najčastejšie, keď hral za Feyenoord.
"Do útoku sa s radosťou zapájal, aby na súperovej polovici vytvoril početnú prevahu a prelomil jeho obranné línie," dodal AS.
Slovák odohral vo Feyenoorde 140 zápasov a proti PSV nastúpil až desaťkrát – s bilanciou dvoch víťazstiev, dvoch remíz a šiestich prehier.
„Bez väčšieho šťastia. Ale zdvihol nad hlavu Superpohár na ich ihrisku. A dnes ho zrazil aj gólom,“ pripomenul denník AS.
V Atléticu patrí Hancko k najvyťažovanejším hráčom, na konte má 20 zápasov. Je tretí v počte odohraných minút (1 622), pred ním sú len Barrios a Julián Álvarez.
Najlepší obranca
PSV Eindhoven - Atlético Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 10. Til, 85. Pepi - 37. Alvarez, 52. Hancko, 56. Sörloth
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, v 52. min dal gól/
Je tiež najčastejšie nasadzovaným obrancom Diega Simeoneho. Svoje miesto si vybojoval hneď po príchode, bez nutnosti adaptácie.
„Je ľavonohým stredným obrancom na svojej prirodzenej pozícii a najlepším ľavým obrancom v tíme pred Ruggerim a Javim Galánom, ktorí sú obaja prirodzenými ľavými obrancami,“ tvrdil Sergio Picos z denníka AS.
Vo Feyenoorde hrával Hancko takmer výlučne stopéra, v reprezentácii dlhodobo alternuje na kraji obrany, no v Atléticu mu Simeone priradil dynamickú rolu podľa aktuálnych potrieb tímu. Kombinuje jeho univerzálnosť naplno.
„S Hanckom získalo Atlético stredného obrancu, ktorý sa s radosťou zapája do prekvapivých útokov, alebo krajného obrancu, ktorý vie uzavrieť priestor a vytvoriť trojčlennú obrannú líniu,“ dodal Picos.