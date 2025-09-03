Venezuelčan z Bardejova si na Slovensku plní sen. Verí, že sa raz dostane do reprezentácie

V Majstrovstvách regiónu 4. ligy východ nastupuje na ihrisko veľa Juhoameričanov. Je len málo mužstiev, ktoré by nemali na súpiske hráča z Bolívie, Kolumbie či Brazílie.
V Partizáne Bardejov je ich hneď niekoľko. Najdlhšie pôsobí v klube Darwin Samuel Gonzalez Turbay (22).
Ten prišiel z Venezuely na východ Slovenska vo februári 2024. Subtílny, veľmi dobre technicky vybavený stredopoliar, si rýchlo našiel miesto v základnej zostave.
„Futbal som začal hrať vo veku 10 rokov v mestečku Sanarena vo futbalovej škole Andrés Eloy Blanco. Potom som prešiel do hlavného mesta, kde som hral za tím s názvom Catia F.C. V Caracase som hrával dva roky nižšie súťaže. Následne som sa vrátil domov a pôsobil som v tretej divízii,“ povedal o svojich futbalových začiatkoch.
Darwin mal túžbu okúsiť futbal aj niekde inde ako doma a jeho kroky smerovali do Európy: „Moja agentúra Defex mi umožnila ísť za svojim snom do Európy. Vďaka podpore rodiny a mojej priateľky sa mi podarilo tento veľký sen splniť.“
Darwin Gonzales (túto skratku svojho mena sám používa) zamieril na Slovensko.
„Na Slovensku hralo v minulosti a aj teraz veľa výborných futbalistov. Kluby hrajú v európskych pohároch, reprezentácia na vrcholových podujatiach. To som videl ako príležitosť pre rozvoj mojej kariéry,“ zdôvodnil rozhodnutie.
Jeho kroky smerovali na Horný Šariš: „Bardejov som si zvolil preto, lebo to bol prvý klub, ktorý mi otvoril dvere. Od tej chvíle som pracoval na zvyšovaní svojej úrovne tak, aby som bol pre klub prospešný.“
Jeho plány do budúcnosti vôbec nie sú skromné: „Chcem usilovne pracovať, aby som mohol hrávať najvyššie súťaže a dostať sa do reprezentácie mojej rodnej krajiny,“ dodal Darwin Gonzáles.