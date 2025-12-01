Výsledky hovoria za všetko. Klub z východu ženie za postupom devätnásťgólový kanonier

Petrovany sú obec v okrese Prešov s vyše dvetisíc obyvateľmi. Tamojší futbalisti TJ Petrovany pôsobia v najvyššej okresnej súťaži – 7. lige (ObFZ Prešov) – a vôbec si nevedú zle.
Po jesennej časti vedú ligovú tabuľku. Odohrali trinásť zápasov, jedenásťkrát zvíťazili a dvakrát remizovali. Získali 35 bodov a pred druhou Pečovskou Novou Vsou majú sedembodový náskok.
Niet sa teda čo čudovať, že traja hráči TJ sa objavili v najlepšej jedenástke roka ObFZ Prešov – Vladimír Staš, Ján Hatok a Daniel Petruška.
Petrovany dosiahli pozoruhodné skóre 55:12 a devätnástimi gólmi k nemu výrazne prispel práve posledný menovaný.
Skúsený 30-ročný kanonier lídra súťaže hrával prevažne na východe a v Petrovanoch pôsobí od roku 2023.
Petrovanom sa teda darí. Daniel Petruška hodnotí jeseň takto: „Myslím si, že výsledky hovoria za všetko. Okrem dvoch remíz máme samé výhry, takže sezónu hodnotím veľmi pozitívne.
Samozrejme, nevyhli sa nám zranenia a choroby. Opory mužstva ako Staš, Pončák, Hatok a ďalší chýbali, ale ostatní sme to dokázali potiahnuť. Škoda tých dvoch remíz, nemuseli byť, ale aj tak je to v poriadku.
So svojimi výkonmi som až na niektoré momenty spokojný. Ku koncu mi už možno trochu chýbala kondícia aj motivácia, pretože sezóna bola dlhá – aj pre zimný pohár. V mužstve bolo veľa zranení a nižšia účasť na tréningoch.“
Úspešná jeseň naznačuje, že ciele mužstva sú vysoké: „Dlhodobým cieľom je určite postup do 6. ligy, upevnenie partie, aby sme boli všetci zdraví, a ak sa podarí, možno časom aj postup vyššie. Uvidíme. Krátkodobý cieľ je kvalitná zimná príprava.“
Daniel chce aj na jar prispieť mužstvu kvalitnými výkonmi. K tomu, čo pre to musí urobiť, dodáva s úsmevom:
„Moje plány sú jasné – byť zdravý, schudnúť a počas zimy popracovať na kondícii. Keď tieto ciele splním, všetko ostatné príde samo.
Verím, že sa stanem najlepším strelcom ročníka. Minulý rok mal najlepší strelec 20 gólov, ja mám momentálne 19. Vyzerá to tak, že by som to mohol dokázať.“
Svoju streleckú jeseň komentuje: „Som veľmi rád, že som s veľkým náskokom najlepší strelec ligy. Samozrejme, tých gólov mohlo byť podľa mňa aj o desať viac, keby som premenil všetky tutovky.
Veľakrát som mal na seba nervy, že som zakončoval ležérne a zahodil veľa šancí. Body nás to stálo len v Dubovici.
Musím popracovať na zakončení alebo sa viac sústrediť – jedno s druhým. A príčina je jednoduchá: som hrotový útočník a mám za sebou kvalitné mužstvo, ktoré ma zásobuje prihrávkami.“
Petrovany majú skúsený káder, a tak sa ťažko vyberá, s kým sa mu hrá najlepšie.
Napokon však hovorí: „V obrane sú všetci hráči, ktorí pôsobili aj vo vyšších, v podstate aj najvyšších súťažiach. Záloha je takisto veľmi kvalitná. Najčastejšie kombinujem s Birošom, Belišom, Cuhom, Pončákom a mojím bratom. Výborné hĺbkové prihrávky dávajú Staš a Kiss.
Najradšej by som spomenul každého – každý má niečo do seba. Máme skvelé kraje obrany: Uličného, Krempaského, Žarnaya. Ale ak mám vybrať jedného, s ktorým sa mi hrá najlepšie, je to Janko Hatok.“
Absolvent Technickej univerzity v Košiciach však nežije len futbalom: „Keď nehrám futbal, chodievam hrávať tenis so spoluhráčmi, hoci teraz sme pre zimu prestali. Rád chodím na huby so svojím psom, pomáham rodičom na dome, robím s drevom a podobne.
Mám rád pokojný život, takže si rád oddýchnem na gauči a hrávam šach. A, samozrejme, popri tom všetkom je tu práca.“
Nominácia medzi jedenásť najlepších futbalistov súťaže by potešila každého. Ani líder mužstva nie je výnimkou:
„Samozrejme, veľmi ma potešilo, že som sa dostal do jedenástky roka a tiež že som sa stal najlepším hráčom roka. Ďakujem všetkým, ktorí hlasovali, veľmi si to vážim.
Naposledy som v nej bol, keď som mal osemnásť – pred dvanástimi rokmi. Vtedy to bola ešte 1. trieda. Odvtedy som 7. ligu nehral. Je super, že hneď po návrate do tejto súťaže som sa dostal do elitnej jedenástky,“ uzavrel Daniel Petruška svoje rozprávanie.