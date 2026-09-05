Slovan nemá virtuóza, hviezdy DAC kraľujú ligovým dátam

Vľavo Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Ammar Ramadan sa tešia z gólu v zápase DAC - Slovan Bratislava.
Fotogaléria (17)
Vľavo Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Ammar Ramadan sa tešia z gólu v zápase DAC - Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Martin Kozinka|6. sep 2026 o 00:40
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Prečo DAC zdolal Slovan v Niké lige?

Nestáva sa často, aby ŠK Slovan Bratislava prehral dva ligové zápasy v rade.

Po domácej prehre s Michalovcami (1:2) najnovšie belasí vyšli naprázdno aj v Dunajskej Strede (0:2).

Naposledy prehrali v slovenskej najvyššej súťaži dvakrát za sebou v decembri 2025. Na Tehelnom poli podľahli Ružomberku (1:2) a o tri dni neskôr v Košiciach (0:2).

Predtým sa tak stalo v máji 2024, keď bolo o zisku titulu rozhodnuté. Predtým zasa v máji 2021. V momente, keď na lavičku Slovana zasadol Vladimír Weiss.

Ide tak len o štvrté dvojnásobné zakopnutie Slovana v rade v tomto desaťročí v Niké lige.

Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)

Najhorší ofenzívny výkon sezóny

„Máme pomalý stred zálohy, vpredu sme takmer neurobili nič. To nie je výhovorka, ale realita. S divákmi doma hráme ešte ako tak, ale vonku sme bezzubí,“ vravel kouč Weiss v decembri 2025 po prehre v Košiciach.

Podobné slová mohol oprášiť aj súčasný tréner Slovana Yaya Touré po ligovej prehre s DAC.

Slovenský majster mal väčšie držanie lopty (56 percent), viac úspešných prihrávok vo finálnej tretine ihriska (108), viac úspešných centrov (5) a vyhral viac súbojov o loptu (55). 

Napriek tomu si nedokázal vytvoriť vážnejšiu príležitosť.

VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Slovan

Dunajskostredčania prestrieľali Slovan 18:8 (3:1 na bránku), pričom v kolónke očakávaných gólov im svietilo číslo 1,5xG. 

Pri Slovane iba 0,18xG. Najhoršie číslo v tejto sezóne. Belasí ešte v žiadnom zápase nemali menej než jeden očakávaný gól.

Fotogaléria zo zápasu FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 7. kolo)
Na snímke hore Bálint Csóka (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) a dole Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke sprava Julien Eymard Bationo (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke tréner DAC Dunajská Streda Robert Klauss pred zápasom 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke tréner DAC Dunajská Streda Robert Klauss pred zápasom 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
17 fotografií
Na snímke fanúšikovia DAC Dunajská Streda s transparentom počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Matej Trusa sa tešia z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke vľavo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Ammar Ramadan sa tešia z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke zľava hráč Julien Eymard Bationo (DAC) a Daiki Matsuoka (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vľavo Tigran Barseghjan (Slovan) dostáva žltú kartu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Ammar Ramadan (DAC) strieľa počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.

Kde bol problém?

Zatiaľ čo pod výhru DAC sa podpísali striedajúci hráči – Alioune Sylla otvoril skóre v 78. minúte a Abdoulaye Gueye pečatil výsledok v nadstavenom čase, pätica striedajúcich hráčov Slovana v druhom polčase mala dohromady dva strelecké pokusy.

Slovenský majster nemal na trávniku virtuóza – hráča, ktorý by prišiel s gólovou myšlienkou, ako to bolo v minulosti v prípadoch Giorgiho Čakvetadzeho či Marka Toliča.

Tigran Barseghjan zaznamenal v dueli s Dunajskou Stredou iba päť presných prihrávok vo finálnej tretine ihriska z dvanástich pokusov.  Podľa dát nemal ani jednu kľúčovú prihrávku. 

Na snímke hore Bálint Csóka (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) a dole Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke hore Bálint Csóka (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) a dole Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)

Ofenzívna dvojica DAC Ammar Ramadan (5) a Giorgi Gagua (3) mala podľa dát na konte osem kľúčových prihrávok. Viac než všetci slovanisti dohromady (7).

Duo, ktoré absolútne dominuje

Čísla neklamú. Žiadny tím v lige nemá lepšiu defenzívu a ofenzívu než DAC. Len dva inkasované a devätnásť strelených gólov v šiestich zápasoch (3,2 na zápas).

Už tretí rok v rade je tím zo Žitného ostrova najčastejšie zakončujúcim mužstvom v Niké lige s priemerom osemnástich striel na duel.

Priemer striel DAC na zápas za posledné tri ligové sezóny:

2026/27: 18,2 strely na duel (najviac v lige)

2025/26: 17,7 strely na duel (najviac v lige)

2024/25: 16,9 strely na duel (najviac v lige)

Najlepšími ligovými strelcami sú v tomto ročníku Matej Trusa a Ammar Ramadan (obaja 5 gólov). Druhý spomínaný kraľuje aj asistenciám (6). Hneď za ním sa v lige nachádza jeho ďalší spoluhráč Giorgi Gagua (4 asistencie).

Duo Gagua a Ramadan sa priamo podieľalo na štrnástich z devätnástich gólov DAC v tomto ligovom ročníku.

Ramadan vytvoril v tejto sezóne až sedem veľkých príležitostí. Najviac spomedzi hráčov v Niké lige.

Hráči s najväčším počtom vytvorených príležitostí v Niké lige 2026/2027:

Peter Kováčik (Podbrezová): 21

Ammar Ramadan (DAC): 20

Giorgi Gagua (DAC): 19

Markus Poom (Trenčín): 16

Šimon Šmehyl (Komárno): 15

Kristián Bari (Žilina): 15

Samsodin Ouro (DAC): 13

Trio Ramadan, Gagua a stredopoliar Samsodin Ouro navyše priemeruje takmer desať kľúčových prihrávok na zápas. Všetci traja kraľujú tejto štatistike v lige s priemerom 3,3 kľúčovej prihrávky na zápas.

Ťažký týždeň Slovana

Od výprasku s holandským Twente (prehra 0:6 a remíza 3:3) v treťom predkole Konferenčnej ligy je Dunajská Streda vo forme. Vyhrala štyri ligové duely v rade so skóre 16:1. 

V zápase mesiaca Niké ligy proti Slovanu ju potvrdila. „Sme šťastní z víťazstva a z výkonu, akým sme to dosiahli," zhodnotil triumf tréner DAC Robert Klauss a dodal: 

„V takýchto zápasoch na vysokej úrovni rozhodujú maličkosti, detaily, a dnes to bolo na našej strane. Sme šťastní a do ďalších zápasoch ideme so sebavedomím.“

Pre Slovan ide o tvrdú facku pred náročným týždňom a veľkolepým zápasom s Parížom St. Germain v Lige majstrov (streda, 9. september), po ktorom belasí privítaju v Niké lige ďalšieho prenasledovateľa zo Žiliny, ktorý ťahá šnúru štyroch ligových výhier v rade.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Vľavo Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Ammar Ramadan sa tešia z gólu v zápase DAC - Slovan Bratislava.
    Vľavo Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Ammar Ramadan sa tešia z gólu v zápase DAC - Slovan Bratislava.
    Slovan nemá virtuóza, hviezdy DAC kraľujú ligovým dátam
    Martin Kozinkadnes 00:40
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