Slovan nemá virtuóza, hviezdy DAC kraľujú ligovým dátam

Nestáva sa často, aby ŠK Slovan Bratislava prehral dva ligové zápasy v rade.
Po domácej prehre s Michalovcami (1:2) najnovšie belasí vyšli naprázdno aj v Dunajskej Strede (0:2).
Naposledy prehrali v slovenskej najvyššej súťaži dvakrát za sebou v decembri 2025. Na Tehelnom poli podľahli Ružomberku (1:2) a o tri dni neskôr v Košiciach (0:2).
Predtým sa tak stalo v máji 2024, keď bolo o zisku titulu rozhodnuté. Predtým zasa v máji 2021. V momente, keď na lavičku Slovana zasadol Vladimír Weiss.
Ide tak len o štvrté dvojnásobné zakopnutie Slovana v rade v tomto desaťročí v Niké lige.
Najhorší ofenzívny výkon sezóny
„Máme pomalý stred zálohy, vpredu sme takmer neurobili nič. To nie je výhovorka, ale realita. S divákmi doma hráme ešte ako tak, ale vonku sme bezzubí,“ vravel kouč Weiss v decembri 2025 po prehre v Košiciach.
Podobné slová mohol oprášiť aj súčasný tréner Slovana Yaya Touré po ligovej prehre s DAC.
Slovenský majster mal väčšie držanie lopty (56 percent), viac úspešných prihrávok vo finálnej tretine ihriska (108), viac úspešných centrov (5) a vyhral viac súbojov o loptu (55).
Napriek tomu si nedokázal vytvoriť vážnejšiu príležitosť.
VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Slovan
Dunajskostredčania prestrieľali Slovan 18:8 (3:1 na bránku), pričom v kolónke očakávaných gólov im svietilo číslo 1,5xG.
Pri Slovane iba 0,18xG. Najhoršie číslo v tejto sezóne. Belasí ešte v žiadnom zápase nemali menej než jeden očakávaný gól.
Kde bol problém?
Zatiaľ čo pod výhru DAC sa podpísali striedajúci hráči – Alioune Sylla otvoril skóre v 78. minúte a Abdoulaye Gueye pečatil výsledok v nadstavenom čase, pätica striedajúcich hráčov Slovana v druhom polčase mala dohromady dva strelecké pokusy.
Slovenský majster nemal na trávniku virtuóza – hráča, ktorý by prišiel s gólovou myšlienkou, ako to bolo v minulosti v prípadoch Giorgiho Čakvetadzeho či Marka Toliča.
Tigran Barseghjan zaznamenal v dueli s Dunajskou Stredou iba päť presných prihrávok vo finálnej tretine ihriska z dvanástich pokusov. Podľa dát nemal ani jednu kľúčovú prihrávku.
Ofenzívna dvojica DAC Ammar Ramadan (5) a Giorgi Gagua (3) mala podľa dát na konte osem kľúčových prihrávok. Viac než všetci slovanisti dohromady (7).
Duo, ktoré absolútne dominuje
Čísla neklamú. Žiadny tím v lige nemá lepšiu defenzívu a ofenzívu než DAC. Len dva inkasované a devätnásť strelených gólov v šiestich zápasoch (3,2 na zápas).
Už tretí rok v rade je tím zo Žitného ostrova najčastejšie zakončujúcim mužstvom v Niké lige s priemerom osemnástich striel na duel.
Priemer striel DAC na zápas za posledné tri ligové sezóny:
2026/27: 18,2 strely na duel (najviac v lige)
2025/26: 17,7 strely na duel (najviac v lige)
2024/25: 16,9 strely na duel (najviac v lige)
Najlepšími ligovými strelcami sú v tomto ročníku Matej Trusa a Ammar Ramadan (obaja 5 gólov). Druhý spomínaný kraľuje aj asistenciám (6). Hneď za ním sa v lige nachádza jeho ďalší spoluhráč Giorgi Gagua (4 asistencie).
Duo Gagua a Ramadan sa priamo podieľalo na štrnástich z devätnástich gólov DAC v tomto ligovom ročníku.
Ramadan vytvoril v tejto sezóne až sedem veľkých príležitostí. Najviac spomedzi hráčov v Niké lige.
Hráči s najväčším počtom vytvorených príležitostí v Niké lige 2026/2027:
Peter Kováčik (Podbrezová): 21
Ammar Ramadan (DAC): 20
Giorgi Gagua (DAC): 19
Markus Poom (Trenčín): 16
Šimon Šmehyl (Komárno): 15
Kristián Bari (Žilina): 15
Samsodin Ouro (DAC): 13
Trio Ramadan, Gagua a stredopoliar Samsodin Ouro navyše priemeruje takmer desať kľúčových prihrávok na zápas. Všetci traja kraľujú tejto štatistike v lige s priemerom 3,3 kľúčovej prihrávky na zápas.
Ťažký týždeň Slovana
Od výprasku s holandským Twente (prehra 0:6 a remíza 3:3) v treťom predkole Konferenčnej ligy je Dunajská Streda vo forme. Vyhrala štyri ligové duely v rade so skóre 16:1.
V zápase mesiaca Niké ligy proti Slovanu ju potvrdila. „Sme šťastní z víťazstva a z výkonu, akým sme to dosiahli," zhodnotil triumf tréner DAC Robert Klauss a dodal:
„V takýchto zápasoch na vysokej úrovni rozhodujú maličkosti, detaily, a dnes to bolo na našej strane. Sme šťastní a do ďalších zápasoch ideme so sebavedomím.“
Pre Slovan ide o tvrdú facku pred náročným týždňom a veľkolepým zápasom s Parížom St. Germain v Lige majstrov (streda, 9. september), po ktorom belasí privítaju v Niké lige ďalšieho prenasledovateľa zo Žiliny, ktorý ťahá šnúru štyroch ligových výhier v rade.