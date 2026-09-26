ONLINE: FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
26.09.2026 o 15:30
10. kolo
Šamorín
3:1
(1:1, 2:0)
90+3 minúta
Ukončený
MFK Zvolen
Prehľad
Góly: 30. Ihejirika, 46. Useni, 55. Bajtoš – 5. Petrák. ŽK: 62. Avetisian (SAM), 72. Ihejirika (SAM) – 61. Gono (ZVO), 86. Filipiak (ZVO). Rozhodca: Mi. Gregorec – Ma. Gregorec, Kolesnáč – Antoži. Diváci: 485.
Prenos
FC ŠTK 1914 Šamorín – MFK Zvolen 3:1 (1:1)
Góly:
30. Ihejirika, 46. Useni, 55. Bajtoš – 5. Petrák
Žlté karty:
62. Avetisian (SAM), 72. Ihejirika (SAM) – 61. Gono (ZVO), 86. Filipiak (ZVO)
Góly:
30. Ihejirika, 46. Useni, 55. Bajtoš – 5. Petrák
Žlté karty:
62. Avetisian (SAM), 72. Ihejirika (SAM) – 61. Gono (ZVO), 86. Filipiak (ZVO)
Šamorín zvládol domáci zápas proti Zvolenu víťazne, výsledkom 3:1. Hoci ako prví skórovali hostia, zverenci trénera Michala Kuruca boli vo väčšine stretnutia aktívnejší a živší v ofenzívnej fáze. Zvolenčania hrali s výnimkou úvodu konfrontácie hlavne na protiútoky a ich defenzíva nefungovala optimálne. Triumf favoritov duelu tak možno považovať za zaslúžený.
90+3
Zápas sa skončil.
90+2
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odišiel Onyebuchi Ihejirika a nahradil ho Oliver Reiter.
z ihriska odišiel Onyebuchi Ihejirika a nahradil ho Oliver Reiter.
90+1
Hostia si ešte vybojovali rohový kop, stalo sa tak po zblokovanom zakončení z pravej strany.
88
Hostia sa snažili vybojovať si útočný priamy kop, no situácia dopadla úplne opačne. Rozhodca odpískal ofenzívny faul.
86
Lukáš Filipiak dostal za faul v strede hracej plochy žltú kartu.
86
Zakončenie oblúčikom z obrovskej diaľky vyzeralo mierne nebezpečne, no napokon šamorínsku bránku netrafilo. Zvolenčania tak z ich pohľadu nepriaznivý stav stretnutia neznížili.
84
Zaujímavý protiútok Šamorínčanov sa neskončil zakončením, domáci si ale vybojovali rohový kop. Zasiahla zvolenská obrana.
82
Striedanie v tíme MFK Zvolen:
z ihriska odišiel Tomáš Husarčík a nahradil ho Lukáš Biely.
z ihriska odišiel Tomáš Husarčík a nahradil ho Lukáš Biely.
80
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odišiel Vladimír Bajtoš a nahradil ho Modou Mass.
z ihriska odišiel Vladimír Bajtoš a nahradil ho Modou Mass.
80
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odišiel Luka Bubutejšvili a nahradil ho Salif Simpore.
z ihriska odišiel Luka Bubutejšvili a nahradil ho Salif Simpore.
77
Po chvíľke bez práce sa predviedol aj Pálfi, zasahovať ale nemusel. Situáciu pokryl s absolútnym prehľadom a následne rozohral od vlastnej bránky.
75
Húdok s ďalšou prácou, tentoraz zlikvidoval center z ľavého krídla zvolenského útoku.
74
Strelu bez razancie spoza šestnástky bez problémov zneškodnil brankár Húdok.
72
Žltú kartu za faul v strede ihriska dostal Onyebuchi Ihejirika.
71
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odišiel Seraphin Useni a nahradil ho István Varga.
z ihriska odišiel Seraphin Useni a nahradil ho István Varga.
71
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odišiel Marián Weber a nahradil ho Rachid Barro.
z ihriska odišiel Marián Weber a nahradil ho Rachid Barro.
71
Striedanie v tíme MFK Zvolen:
z ihriska odišiel Bernard Petrák a nahradil ho Tomáš Kajsin.
z ihriska odišiel Bernard Petrák a nahradil ho Tomáš Kajsin.
69
Brankár Pálfi s ďalšou a ďalšou prácou, Šamorínčania pokračovali v ofenzívnej snahe. Štvrtý gól ale nestrelili.
66
A ďalšia strela, opäť nepresná. Rátať sa však nebude, rozhodca odpískal šamorínsky ofsajd.
65
Domáci napokon z nepresného zakončenia vďaka napádaniu brankára Pálfiho vyťažili aspoň rohový kop.
65
Zaujímavá štandardka pre Šamorín z pravej strany útočnej polovice ihriska sa skončila nepresnou hlavičkou.
62
Za protesty videl žltú kartu aj domáci Abov Avetisian.
61
Miroslav Gono dostal žltú kartu za faul na vlastnej polovici ihriska, keď zastavil rýchly protiútok súpera.
60
A ďalšia šamorínska príležitosť, tentokrát zaúradovala zvolenská defenzíva.
60
Po rohovom kope zakončil jeden z domácich futbalistov z voleja spoza šestnástky, bol však nepresný.
59
Zvolenčania nemali extrémne takticky vyladenú hru ani pred tretím presným zásahom domácich, no po ňom sa ich herný prejav prakticky rozsypal. Šamorín zahodil ďalšiu veľkú príležitosť, po zákroku Pálfiho prišiel rohový kop.
56
Striedanie v tíme MFK Zvolen:
z ihriska odišiel Timotej Záhumenský a nahradil ho Lukáš Dvorský.
z ihriska odišiel Timotej Záhumenský a nahradil ho Lukáš Dvorský.
56
Striedanie v tíme MFK Zvolen:
z ihriska odišiel Adam Oravec a nahradil ho Peter Onuoha.
z ihriska odišiel Adam Oravec a nahradil ho Peter Onuoha.
55
Šamorín strelil gól! Nádherný presný zásah! Nenápadná rana z otočky znamená už dvojgólový náskok pre domácich futbalistov. Zhruba z hranice šestnástky sa presadil VLADIMÍR BAJTOŠ – 3:1.
54
Pálfi pod paľbou, opätovne ho ohrozilo domáce duo Ihejirika a Useni. Strelecký pokus bol však tesne nepresný.
52
Striedanie aspoň zatiaľ nebolo potrebné, Šamorínčania o svojho zraneného futbalistu v zápase neprišli.
52
Prudká rana Useniho spoza šestnástky narazila na zvolenskú defenzívu.
51
Hru prerušilo zranenie jedného z domácich futbalistov, ktorý si vyžiadal ošetrenie.
49
A pozor, zaujímavá príležitosť hostí. Prudká prihrávka z pravého krídla bola odvrátená na rohový kop.
49
Šamorínčania po góle nespomalili, práve naopak. Ďalší center z pravej strany ale zastavil brankár Pálfi.
46
Šamorín strelil gól! Štart druhého dejstva ako hrom! Jeden rýchly útok po pravom krídle a domáci otočili stav stretnutia. Prihrávku do pokutového územia premenil na presný zásah ranou na vzdialenejšiu žrď SERAPHIN USENI – 2:1.
46
Druhý polčas sa začal.
Druhý polčas sa začne približne o 16:30.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
43
Hostia si museli zopakovať rozohrávku po faule domácich, lopta totiž bola v pohybe.
41
Domáce tribúny sa nechali počuť po ďalšom ofenzívnom prieniku šamorínskeho celku, radosť však dlho netrvala. Akciu zastavil rozhodcovský hvizd pre ofsajdové postavenie.
40
Brankár Húdok vyskočil zo všetkých zúčastnených najvyššie a skrotil loptu po zvolenskom rohovom kope.
38
Pálfi s ďalším odkopom od svojej bránky.
36
Solídnu šancu domácich zastavil rozhodcovský hvizd, veľmi pravdepodobne išlo o útočný faul. Ihejirikova rana do bránkovej konštrukcie sa tak nerátala.
35
Šamorínčania aj po strelenom góle so snahou o ďalšiu ofenzívnu aktivitu, zatiaľ ale vykúzlili len kombináciu v strede ihriska.
30
Šamorín strelil gól! Aktivita domácich futbalistov sa vyplatila! Na Zvolenčanov bol tlak už príliš výrazný. V predbránkovom priestore sa dobre zorientoval ONYEBUCHI IHEJIRIKA a prestrelil brankára Pálfiho – 1:1.
28
Domáci predviedli na oko umnú kombináciu pred zvolenským pokutovým územím, no napriek jasnej prevahe na lopte opätovne nezakončili. Prihrávky, prihrávky a napokon strata lopty.
26
A rohový kop aj na opačnej strane ihriska, Zvolenčania si ho vybojovali rýchlym protiútokom po pravej strane a zablokovaným streleckým pokusom.
26
Brankár Pálfi nestihol skrotiť loptu do rukavíc včas, domáci tak získali ďalší rohový kop. Bránku však z neho neohrozili, doplatili na ofsajd.
24
Pálfi sa musel mať na pozore, napokon ale zasahovať nemusel. Strelecký pokus spoza šestnástky bol zablokovaný, následne zabrala hosťujúca obrana.
23
Nádejne vyzerajúci protiútok hostí zastavil ofsajdový hvizd.
21
Kombinácia Zvolenčanov na polovici súpera stroskotala na nepresnosti, domáci zo situácie vyťažili vhadzovanie.
19
Hlavný rozhodca za protesty vylúčil hosťujúceho asistenta trénera Jána Kováča.
19
Ďalší šamorínsky útočný výpad zastavil ofsajd.
18
Pálfi s ďalšou prácou, tentoraz mal na starosti odkop od svojej bránky.
16
Brankár Pálfi prvýkrát zakročil, čelil hlavičke po centrovanej lopte z ľavého krídla. Výraznejšie problémy mu ale nenarobila, chýbala jej razancia.
14
Útočnú snahu domáceho mužstva zastavil rozhodcovský hvizd – Šamorín sa previnil ďalším útočným faulom, tentokrát pri rozohrávke rohového kopu.
14
Domáci futbalisti si aktívnou hrou na polovici súpera vybojovali rohový kop.
13
Domáci naďalej so snahou o vyrovnanie. Ďalšiu útočnú akciu založil z vlastnej polovice kapitán Péter Varga.
12
Prieniková prihrávka do zvolenského pokutového územia nedopadla pre domácich dobre. Loptu získali hostia.
11
A ďalší nedovolený zákrok, tentokrát na hranici hosťujúcej šestnástky. Zvolenčania už rozohrali dlhým nákopom vpred.
10
Štandardná situácia hostí nebezpečenstvo brankárovi Húdokovi nepriniesla. Útočným faulom sa potom previnili aj hostia.
8
Domáci chceli ihneď odpovedať, s úspechom sa však nestretli. Najskôr po niekoľkých solídnych pasoch na hranici šestnástky napriek dobrému postaveniu nevystrelili, následne sa previnili ofenzívnym faulom.
5
Zvolen strelil gól! Tak si to predstavte! Nenápadná útočná akcia hostí sa skončila loptou v sieti, presadil sa BERNARD PETRÁK. Zvolenský futbalista sa presadil strelou z pozície ľavého krídla a lopta zapadla presne k vzdialenejšej žrdi – 0:1.
5
A tentokrát takmer identická situácia s protiútokom aj na strane hostí, ktorých zradilo spracovanie.
4
S loptou sa už pohral aj šamorínsky brankár Húdok. Rozohrávkou potom poslal svoj tím na polovicu súpera.
3
Šamorínčania mali na dosah zaujímavý protiútok, no osamotený útočník domáceho tímu stroskotal na presile zvolenskej defenzívy a o loptu prišiel.
2
O niečo aktívnejšie odštartovali stretnutie hráči Zvolena, do zakončenia sa ale aspoň zatiaľ nepredrali. Loptu však domácim ešte takmer nepožičali.
1
Zápas sa začal.
Úvodné zostavy:
FC ŠTK 1914 Šamorín: Húdok – Konan, P. Varga, Marek, Weber, Avetisian, Bubutejšvili, Pavúk, Ihejirika, Bajtoš, Useni
Náhradníci: Hegedűs – Barro, Bednár, Kapuš, Mass, Ranko, Reiter, Simpore, I. Varga
Tréner: Michal Kuruc
MFK Zvolen: Pálfi – Gaško, Oravec, Gono, Filipiak, Husarčík, Köröš, Leitl, Petrák, Vrekić, Záhumenský
Náhradníci: Kocka, Mráz – Bello, Biely, Dvorský, Kajsin, Maruniak, Onuoha, Qose
Tréner: Dušan Tóth
Rozhodcovia: Mi. Gregorec – Ma. Gregorec, Kolesnáč – Antoži
FC ŠTK 1914 Šamorín: Húdok – Konan, P. Varga, Marek, Weber, Avetisian, Bubutejšvili, Pavúk, Ihejirika, Bajtoš, Useni
Náhradníci: Hegedűs – Barro, Bednár, Kapuš, Mass, Ranko, Reiter, Simpore, I. Varga
Tréner: Michal Kuruc
MFK Zvolen: Pálfi – Gaško, Oravec, Gono, Filipiak, Husarčík, Köröš, Leitl, Petrák, Vrekić, Záhumenský
Náhradníci: Kocka, Mráz – Bello, Biely, Dvorský, Kajsin, Maruniak, Onuoha, Qose
Tréner: Dušan Tóth
Rozhodcovia: Mi. Gregorec – Ma. Gregorec, Kolesnáč – Antoži
Šamorín ťahá fantastickú sériu – od začiatku sezóny 2026/27 vyhral 10 z 11 súťažných zápasov. Poslednú prehru zažili zverenci trénera Michala Kuruca ešte 15. augusta, keď doma podľahli Lehote pod Vtáčnikom. Minulý týždeň naviac zvládli mimoriadne náročný duel v Prešove, kde zvíťazili výsledkom 1:0. Na opačnej strane barikády budú stáť Zvolenčania, ktorí sa v minulej sezóne prebojovali až do baráže o Niké ligu. Tentokrát je však ich pozícia diametrálne odlišná – aktuálne sa nachádzajú na poslednom mieste MONACObet ligy. Favorit stretnutia je tak viac než jasný.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 10. kola slovenskej MONACObet ligy. Proti sebe nastúpia FC ŠTK 1914 Šamorín a MFK Zvolen. Zápas sa začne o 15:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body