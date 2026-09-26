Nováčik z Galanty deklasoval Lehotu, Šamorín si vychutnal posledný Zvolen

Futbalisti Galanty sa tešia z gólu
Futbalisti Galanty sa tešia z gólu (Autor: Facebook/FC Slovan Galanta)
Sportnet, TASR|26. sep 2026 o 17:22
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Vysoký triumf dosiahla aj Považská Bystrica.

Futbalisti Šamorína zvíťazili v sobotňajšom domácom zápase 10. kola MONACObet ligy nad Zvolenom hladko 3:1.

Vicemajster je v tabuľke na poslednom šestnástom mieste a ako jediný tím v prebiehajúcej sezóne zatiaľ nezvíťazil.

Nováčik z Galanty si pripísal už piaty triumf v ročníku, Lehotu pod Vtáčnikom deklasoval na jej vlastnej pôde 4:1.

Rovnako vysoký výsledok sa zrodil v Považskej Bystrici, ktorý zdolala Bytču.

MONACObet liga - 10. kolo:

FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zvolen 3:1 (1:1)

Góly: 30. Ihejirika, 46. Kiza, 55. Bajtoš - 5. Petrák

Rozhodcovia: Mi. Gregorec - Ma. Gregorec, Kolesnáč, ŽK: Avetisjan, Ihejirika - Gono, Filipiak

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta 1:4 (0:3)

Góly: 90+1. Jatta (z 11 m) - 15. a 45+2. Jokel, 18 Kováč, 54. Danjuma Bangs

Rozhodcovia: Fúsek - Dobrík, Ralbovský, ŽK: Cahel - Beránek, Horák

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Považská Bystrica - MFK Bytča 4:1 (2:0)

Góly: 35. a 63. Božík, 44. Liszka, 55. Mašlej - 54. Danuleasa

Rozhodcovia: Chromý - Hrobárik, Ukropová, ŽK: Mohammed (Bytča)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

18:00 FC ViOn Zlaté Moravce - FC Petržalka

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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