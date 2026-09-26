Nováčik z Galanty deklasoval Lehotu, Šamorín si vychutnal posledný Zvolen

Futbalisti Šamorína zvíťazili v sobotňajšom domácom zápase 10. kola MONACObet ligy nad Zvolenom hladko 3:1.
Vicemajster je v tabuľke na poslednom šestnástom mieste a ako jediný tím v prebiehajúcej sezóne zatiaľ nezvíťazil.
Nováčik z Galanty si pripísal už piaty triumf v ročníku, Lehotu pod Vtáčnikom deklasoval na jej vlastnej pôde 4:1.
Rovnako vysoký výsledok sa zrodil v Považskej Bystrici, ktorý zdolala Bytču.
MONACObet liga - 10. kolo:
FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zvolen 3:1 (1:1)
Góly: 30. Ihejirika, 46. Kiza, 55. Bajtoš - 5. Petrák
Rozhodcovia: Mi. Gregorec - Ma. Gregorec, Kolesnáč, ŽK: Avetisjan, Ihejirika - Gono, Filipiak
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta 1:4 (0:3)
Góly: 90+1. Jatta (z 11 m) - 15. a 45+2. Jokel, 18 Kováč, 54. Danjuma Bangs
Rozhodcovia: Fúsek - Dobrík, Ralbovský, ŽK: Cahel - Beránek, Horák
- ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MŠK Považská Bystrica - MFK Bytča 4:1 (2:0)
Góly: 35. a 63. Božík, 44. Liszka, 55. Mašlej - 54. Danuleasa
Rozhodcovia: Chromý - Hrobárik, Ukropová, ŽK: Mohammed (Bytča)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
18:00 FC ViOn Zlaté Moravce - FC Petržalka
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>