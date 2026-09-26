ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a FC Petržalka dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
26.09.2026 o 18:00
10. kolo
Zlaté Moravce
0:2
(0:1, 0:1)
90+3 minúta
Ukončený
Petržalka
Prehľad
Góly: 37. Gašparovič, 82. Habodasz. ŽK: 65. Duga (ZMO), 76. Buhaj (ZMO) – 29. Boah (FCP), 45. Barilla (FCP), 45. Niňaj (FCP), 56. Mazan (FCP), 84. Hlavatý (FCP), 89. Šefčík (FCP). Rozhodca: Kišš – Ferenc, Zemko – Šinka. Diváci: 987.
Prenos
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble – FC Petržalka 0:2 (0:1)
Góly:
37. Gašparovič, 82. Habodasz
Žlté karty:
65. Duga (ZMO), 76. Buhaj (ZMO) – 29. Boah (FCP), 45. Barilla (FCP), 45. Niňaj (FCP), 56. Mazan (FCP), 84. Hlavatý (FCP), 89. Šefčík (FCP)
Góly:
37. Gašparovič, 82. Habodasz
Žlté karty:
65. Duga (ZMO), 76. Buhaj (ZMO) – 29. Boah (FCP), 45. Barilla (FCP), 45. Niňaj (FCP), 56. Mazan (FCP), 84. Hlavatý (FCP), 89. Šefčík (FCP)
Zlaté Moravce nehrali proti Petržalke vôbec zle, doplatili však na nepresnosti a miestami príliš komplikovaný herný prejav. Taktiež im chýbala kvalita v zakončení, keď z viacerých dobrých pozícií nenarobili domáci futbalisti brankárovi Mikolášovi takmer žiadne problémy. Petržalka svoje šance premenila a zaslúžene si odniesla všetky tri body.
90+3
Zápas sa skončil.
90+2
A ďalšia nepresnosť ViOnu, ktorý prišiel o loptu na vlastnej polovici ihriska.
90+2
Mikolášov odkop udržal Petržalku na polovici súpera aj po sérii súbojov o loptu.
90
Domáci fanúšikovia si pýtali penaltu za ruku, rozhodcovia ale odpískali ofsajd.
89
Pravdepodobne za protesty dostal žltú kartu hosťujúci Samuel Šefčík.
89
Už to vyzeralo, že ViOn opäť z dobrej pozície nezakončí. Napokon prišla rana spoza pokutového územia, ktorú Mikoláš vyrazil telom.
88
Rohový kop Zlatých Moraviec bol odvrátený petržalskou defenzívou.
85
ViOn zo štandardnej situácie nič nevyťažil, hostia prakticky ihneď loptu odvrátili preč.
84
Za faul na vlastnej polovici dostal žltú kartu Martin Hlavatý.
83
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble:
z ihriska odišiel Leonardo Bortoli a nahradil ho Matej Majerčík.
z ihriska odišiel Leonardo Bortoli a nahradil ho Matej Majerčík.
82
Petržalka strelila gól! Kým streleckým pokusom domáceho mužstva chýba moment prekvapenia a nebezpečenstvo, hostia vyťažili z minima maximum. Prvú technickú ranu ešte brankár Vasiľ chytil, avšak odrazenú loptu bez ťažkostí upratal pod brvno voľný SAMUEL HABODASZ – 0:2.
82
Mikoláš opäť zakročil, tentoraz proti strele z pravej strany. ViOn sa do zakonćení síce dostáva, avšak sú príliš málo nebezpečné.
79
Po dlhšom čase sa musel v skrumáži činiť aj Vasiľ, poradil si však na výbornú. Vyslúžil si aj výrazný potlesk domácich tribún.
76
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble:
z ihriska odišiel Denis Duga a nahradil ho Muslim Umar.
z ihriska odišiel Denis Duga a nahradil ho Muslim Umar.
76
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble:
z ihriska odišiel Oskar Lachowicz a nahradil ho Saihou Sonko.
z ihriska odišiel Oskar Lachowicz a nahradil ho Saihou Sonko.
76
Žltú kartu dostal Roland Buhaj.
76
Jedna strata za druhou. Najskôr mali obrovskú šancu na dosah hostia, o loptu ale prišli. Z následného rýchleho protiútoku sa pokúšali vyrovnať hráči ViOnu, no opäť stroskotali na nepresnej rozohrávke.
72
Domáci si vybojovali ďalšiu ofenzívnu štandardnú situáciu, avšak s úspechom sa opäť nestretli. Po skrumáži v petržalskej šestnástke rozhodca odpískal ofenzívny faul hráčov ViOnu.
69
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odišiel Dávid Bordáč a nahradil ho Adam Goljan.
z ihriska odišiel Dávid Bordáč a nahradil ho Adam Goljan.
69
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odišiel Peter Mazan a nahradil ho Martin Hlavatý.
z ihriska odišiel Peter Mazan a nahradil ho Martin Hlavatý.
67
Vynikajúci Mikoláš! Petržalský brankár zneškodnil prudkú ranu, ktorá smerovala na jeho bližšiu žrď.
65
Za ostrý faul na polovici súpera dostal žltú kartu Denis Duga.
62
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odišiel Elvis Isaac a nahradil ho Peter Nikolaj.
z ihriska odišiel Elvis Isaac a nahradil ho Peter Nikolaj.
62
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odišiel Viktor Sliacky a nahradil ho Samuel Šefčík.
z ihriska odišiel Viktor Sliacky a nahradil ho Samuel Šefčík.
62
Solídny pokus z kopačiek Sliackeho bol nepresný.
60
Domáci sa snažia o vyrovnanie, od úspechu ale majú ďaleko. Ďalšia nepresná centrovaná lopta znamená odkop Mikoláša.
58
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble:
z ihriska odišiel Maximilián Halo a nahradil ho Sebastian Maťo.
z ihriska odišiel Maximilián Halo a nahradil ho Sebastian Maťo.
58
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble:
z ihriska odišiel Dávid Bugár a nahradil ho Martin Bukata.
z ihriska odišiel Dávid Bugár a nahradil ho Martin Bukata.
57
Centrovanú loptu z priameho kopu domácich zákrokom zlikvidoval brankár Mikoláš.
56
Žltú kartu za faul na vlastnej polovici ihriska videl hosťujúci Peter Mazan.
54
Bortoliho pokus bol niečím medzi prihrávkou a strelou. V každom prípade, Mikolášovi starosti nenarobil.
53
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odišiel Collins Boah a nahradil ho Samuel Habodasz.
z ihriska odišiel Collins Boah a nahradil ho Samuel Habodasz.
52
Zo stredu pokutového územia hostí prišlo hlavičkové zakončenie, ktorému však chýbala presnosť.
51
Predviedol sa aj brankár Vasiľ, ktorý zo vzduchu pozbieral centrovanú loptu z ľavého krídla petržalského útoku.
49
Prienikový pas oblúčikom stredom ihriska dobre prečítal a zachytil brankár Mikoláš.
48
Domáci síce skórovali, avšak strela, ktorá skončila v sieti, prišla až po rozhodcovskom hvizde. Hru prerušil útočný faul.
46
Druhý polčas sa začal.
Druhý polčas sa začne približne o 19:00.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45
Žltú kartu dostal od hlavného rozhodcu aj Branislav Niňaj.
45
Adamkovičov pokus spoza pokutového územia Petržalky bol zblokovaný na rohový kop.
45
Za faul približne 35 metrov od vlastnej bránky dostal žltú kartu hosťujúci Alex Barilla.
44
Gašparovič s ďalšou ranou spoza šestnástky. Vasiľ loptu vyrazil pred seba a dvojica dobiehajúcich Petržalčanov sa už hotovala na dorážky, avšak domáci brankár sa včas zorientoval a loptu napokon zakryl.
41
Domáci majú problém opustiť vlastnú polovicu ihriska s loptou na kopačkách. Štadiónom sa medzitým stále nesú pokriky petržalských fanúšikov, ktorí sú výrazne hlučnejší než domáci priaznivci.
40
Protiútok Petržalky bol zastavený faulom jedného z hráčov ViOnu.
38
Bordáč ukoristil loptu tesne pred domácim pokutovým územím a rozhodol sa vystreliť. Tvrdý pokus ale zapadol priamo do rukavíc pripraveného brankára Vasiľa.
37
Petržalka strelila gól! LUKÁŠ GAŠPAROVIČ rozohral priamy kop približne 25 metrov od domácej bránky strelou. Trafil jedného z domácich brániacich futbalistov, ktorý si však loptu zrazil do vlastnej siete – 0:1.
36
Petržalka s ďalšou zaujímavou štandardnou situáciou, tentokrát už pokojne aj na priame ohrozenie Vasiľovej bránky.
35
Už dlhšie sa nič nestalo, lopta iba manévruje zo strany na stranu.
32
Prudký center z ľavého krídla opäť vo vzduchu bez problémov upratal Vasiľ.
30
Sliacky v dobrej príležitosti zlyhal, loptu ukoristil brankár Vasiľ.
29
Collins Boah dostal od hlavného rozhodcu žltú kartu.
29
Už niekoľký protiútok ViOnu bez zakončenia. Aj tentokrát doplatili domáci futbalisti na nepresnú rozohrávku.
27
Ďalší center z petržalského pravého krídla, ktorý nepriniesol nebezpečenstvo. Vasiľ sa len nečinne prizeral, zasahovať nemusel.
27
Gašparovičov center veľa vody nenamútil, domáci futbalisti loptu odvrátili a založili vlastný postup vpred.
26
Petržalka získala štandardnú situáciu z dobrej pozície na center do šestnástky.
25
Halo vystrelil spoza šestnástky, solídny pokus zneškodnil brankár Mikoláš.
24
Elvis Isaac prešiel obranou ViOnu ako nôž maslom, z gólu sa ale napokon netešil. V poslednej chvíli to defenzíva domácich zvládla.
21
Brankár Mikoláš sa zrejme poriadne zapotil, v náročnej situácii ale zachoval chladnú hlavu. Pod obrovským tlakom dokonca dokázal konštruktívne rozohrať. Postup Petržalky vpred ale zastavil následný faul prenikajúceho útočníka.
19
ViOn si vybojoval rohový kop, po ktorom jeden z domácich futbalistov vypálil z ľavej strany. S úspechom sa ale nestretol, jeho pokus zablokoval hneď prvý brániaci protihráč.
17
Na štadióne v Zlatých Moravciach bolo v úvodnej štvrťhodine stretnutia omnoho viac počuť hosťujúcich fanúšikov.
16
ViOn sa pri vlastnej šestnástke zahrával s ohňom, riskantný pas smerujúci na vlastnú bránku ale zvládol brankár Vasiľ dobre spracovať a následne loptu odkopol.
14
Obrovská šanca hostí! Center z pravej strany sa snažil hlavou usmerniť do siete Gašparovič a od úspešného zakončenia ho delili len centimetre. Lopta presvišťala tesne vedľa tyčky Vasiľovej bránky.
14
Do prihrávok hosťujúceho mužstva na vlastnej polovici ihriska sa zapojil aj vysoko postavený brankár Mikoláš.
13
Petržalskú kombináciu v strede poľa na moment prerušil faul domácich futbalistov, hostia ale po rýchlej rozohrávke pokračovali ďalej.
12
Úvodné minúty stretnutia toho zatiaľ veľa neukázali. Mužstvá si loptu vymieňajú v relatívne pravidelných intervaloch. O prevahe na jednej či druhej strane sa hovoriť nedá.
9
Hostia z rohu veľa nevyťažili, práve naopak. Prakticky založili nádejný protiútok ViOnu. Domáci ale zaspali na vavrínoch a ani nevystrelili, doplatili na nepresnosti v rozohrávke.
9
Rohový kop aj pre Petržalku, stačila naň nenápadná aktivita v blízkosti rohovej zástavky s loptou na kopačkách hostí.
7
Petržalka po viac ako dvoch minútach hry opustila vlastnú polovicu ihriska, dlho sa však nezdržala. ViOn ihneď otočil a pokračoval v snahe útočiť.
7
Ofenzívna aktivita ViOnu sa neskončila, práve naopak. Prišiel ďalší rohový kop.
5
Ďalšia práca pre Niňaja, tentokrát zamedzil útočnej snahe Pudila a loptu odvrátil na rohový kop.
5
Ďalší dlhý nákop domáceho mužstva za petržalskú obranu odvrátil pripravený bek Niňaj.
4
Napriek očakávaniam hostí sa faul nepískal, o loptu na vlastnej polovici prišli čistým spôsobom. Zlaté Moravce ale z nádejnej situácie veľa nevyťažili.
3
ViOn to skúšal dlhým nákopom za hosťujúcu obranu, s úspechom sa ale nestretol. Aj vďaka brankárovi Mikolášovi to Petržalka bez problémov zvládla a loptu odohrala na vhadzovanie.
2
Kombináciou v strede hracej plochy odštartovali stretnutie futbalisti Petržalky.
1
Zápas sa začal.
Úvodné zostavy:
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble: Vasiľ – Buhaj, Lachowicz, Pudil, Bugár, Duga, Kutík, Adamkovič, Konopka, Bortoli, Halo
Náhradníci: Trešl – Bukata, Kucharík, Lipovský, Majerčík, Maťo, Redenkovič, Sonko, Umar
Tréner: Peter Gaži
FC Petržalka: Mikoláš – Barilla, Niňaj, Jaššo, Deligiannis, Boah, Mazan, Gašparovič, Sliacky, Isaac, Bordáč
Náhradníci: Hudec – Capko, Goljan, Habodasz, Hlavatý, Nikolaj, Šefčík, Švancara
Tréner: Rastislav Urgela
Rozhodcovia: Kišš – Ferenc, Zemko – Šinka
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble: Vasiľ – Buhaj, Lachowicz, Pudil, Bugár, Duga, Kutík, Adamkovič, Konopka, Bortoli, Halo
Náhradníci: Trešl – Bukata, Kucharík, Lipovský, Majerčík, Maťo, Redenkovič, Sonko, Umar
Tréner: Peter Gaži
FC Petržalka: Mikoláš – Barilla, Niňaj, Jaššo, Deligiannis, Boah, Mazan, Gašparovič, Sliacky, Isaac, Bordáč
Náhradníci: Hudec – Capko, Goljan, Habodasz, Hlavatý, Nikolaj, Šefčík, Švancara
Tréner: Rastislav Urgela
Rozhodcovia: Kišš – Ferenc, Zemko – Šinka
Prvú polovicu septembra môžu futbalisti Petržalky označiť za doposiaľ najhoršiu časť ich aktuálnej sezóny. Po vypadnutí zo Slovnaft Cupu na pôde Nových Zámkov totiž prišla aj prvá ligová prehra – zverenci trénera Rastislava Urgelu prehrali 0:4 na pôde mestského rivala Interu Bratislava. V pondelok sa však vrátili na víťaznú vlnu – doma porazili Pohronie 1:0. Napriek dvom zlým zápasom sú tak stále na prvom mieste MONACObet ligy, s rovnakým počtom bodov ako druhý Šamorín. A miernym favoritom budú aj v dueli na pôde Zlatých Moraviec. ViOn má od zostupu do druhej ligy každoročne tie najvyššie ambície, avšak realita je vždy iná. V súčasnosti okupuje klub 10. miesto a boj o postup vyššie je mu vzdialený na vyšší počet bodov.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 10. kola slovenskej MONACObet ligy. Proti sebe nastúpia FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble a FC Petržalka. Zápas sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body