Slovan prehral druhýkrát za sebou v lige. V šlágri na pôde Dunajskej Stredy nedal gól

Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
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Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. sep 2026 o 22:26
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Belasí nezvládli generálku na ligovú fázu Ligy majstrov.

Niké liga - 7. kolo

FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (0:0)

Góly: 78. Sylla, 90.+4 Gueye.

Rozhodcovia: Dzivjak - Poláček, Pacák, ŽK: Sylla, Csóka - Barseghjan, Mustafič

Diváci: 8510

D. Streda: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Csóka - Owusu (75. Sylla), Ouro (90. Diongue), Bationo, Ramadan (85. Kabič) - Trusa (86. Gueye), Gagua

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Wimmer, Kozlovský - Martinez (85. Ihnatenko), Pokorný (85. Čerepkai), Macuoka (70. Mustafič) - Barseghjan (70. Marcelli), Šporar, Yirajang (57. Su. Camara)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili nad ŠK Slovan Bratislava 2:0. V sobotnom šlágri 7. kola Niké ligy skórovali Alioune Sylla a Abdoulaye Gueye.

Zverenci Roberta Klaussa sú tak bez prehry na čele tabuľky so 16 bodmi, zatiaľ čo „belasí“ majú 12 bodov a po druhej prehre za sebou sú štvrtí.

V súboji vicemajstra s majstrom bolo v ofenzíve nebezpečnejšie mužstvo zo Žitného ostrova. Hrozil najmä Ammar Ramadan, ktorý v 66. minúte po výbornom centri Žana Trontelja zľava zvnútra šestnástky z voleja napálil loptu do vzdialenejšej tyče.

Dunajská Streda predtým proti Slovanu neskórovala od septembra 2025 a túto sériu zastavil v 78. minúte striedajúci Sylla, ktorý skóroval pred bránou po tom, čo k nemu prešla Ramadanova prihrávka z ľavého krídla po rýchlej kolmej akcii.

Fotogaléria zo zápasu FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 7. kolo)
Na snímke hore Bálint Csóka (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) a dole Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke sprava Julien Eymard Bationo (DAC) a Peter Pokorný (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke tréner DAC Dunajská Streda Robert Klauss pred zápasom 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
Na snímke tréner DAC Dunajská Streda Robert Klauss pred zápasom 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.
17 fotografií
Na snímke fanúšikovia DAC Dunajská Streda s transparentom počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Matej Trusa sa tešia z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke vľavo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Ammar Ramadan sa tešia z gólu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke zľava hráč Julien Eymard Bationo (DAC) a Daiki Matsuoka (Slovan) počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke tréner Slovana Touré Yaya počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vľavo Tigran Barseghjan (Slovan) dostáva žltú kartu počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke hráč Ammar Ramadan (DAC) strieľa počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava v Dunajskej Strede.

Vyše osem a pol tisíc divákov videlo aj prudkú strelu Danyla Ihnatenka v 89. minúte, ktorú výborným zákrokom zneškodnil brankár domácich Filipe.

V nadstavenom čase poistil triumf DAC po nevydarenom odkope brankára Dominika Takáča a prihrávke Georgea Gaguu ďalší striedajúci hráč Abdoulaye Gueye.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan prehral druhýkrát za sebou v lige. V šlágri na pôde Dunajskej Stredy nedal gól
    dnes 22:263
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