Slovan prehral druhýkrát za sebou v lige. V šlágri na pôde Dunajskej Stredy nedal gól

Niké liga - 7. kolo
FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (0:0)
Góly: 78. Sylla, 90.+4 Gueye.
Rozhodcovia: Dzivjak - Poláček, Pacák, ŽK: Sylla, Csóka - Barseghjan, Mustafič
Diváci: 8510
D. Streda: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Csóka - Owusu (75. Sylla), Ouro (90. Diongue), Bationo, Ramadan (85. Kabič) - Trusa (86. Gueye), Gagua
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Wimmer, Kozlovský - Martinez (85. Ihnatenko), Pokorný (85. Čerepkai), Macuoka (70. Mustafič) - Barseghjan (70. Marcelli), Šporar, Yirajang (57. Su. Camara)
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Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili nad ŠK Slovan Bratislava 2:0. V sobotnom šlágri 7. kola Niké ligy skórovali Alioune Sylla a Abdoulaye Gueye.
Zverenci Roberta Klaussa sú tak bez prehry na čele tabuľky so 16 bodmi, zatiaľ čo „belasí“ majú 12 bodov a po druhej prehre za sebou sú štvrtí.
V súboji vicemajstra s majstrom bolo v ofenzíve nebezpečnejšie mužstvo zo Žitného ostrova. Hrozil najmä Ammar Ramadan, ktorý v 66. minúte po výbornom centri Žana Trontelja zľava zvnútra šestnástky z voleja napálil loptu do vzdialenejšej tyče.
Dunajská Streda predtým proti Slovanu neskórovala od septembra 2025 a túto sériu zastavil v 78. minúte striedajúci Sylla, ktorý skóroval pred bránou po tom, čo k nemu prešla Ramadanova prihrávka z ľavého krídla po rýchlej kolmej akcii.
Vyše osem a pol tisíc divákov videlo aj prudkú strelu Danyla Ihnatenka v 89. minúte, ktorú výborným zákrokom zneškodnil brankár domácich Filipe.
V nadstavenom čase poistil triumf DAC po nevydarenom odkope brankára Dominika Takáča a prihrávke Georgea Gaguu ďalší striedajúci hráč Abdoulaye Gueye.