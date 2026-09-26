ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a FC Slovan Galanta dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
26.09.2026 o 15:30
10. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
1:4
(0:3, 1:1)
90+1 minúta
Ukončený
Galanta
Prehľad
Góly: 90+1. Jatta – 15. Jokel, 18. Kováč, 45+2. Jokel, 55. .. ŽK: 19. Cahel (LPV) – 75. Horák (SGT), 85. Beránek (SGT). Rozhodca: Chromý – Hrobárik, Ukropová. Diváci: 720.
Prenos
90+1
Koniec zápasu.
90+1
Baník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
Gól strelil JATTA.
Gól strelil JATTA.
88
Striedanie v tíme FC Slovan Galanta:
z ihriska odchádza Horák, prichádza Kiss,
z ihriska odchádza Kováč, prichádza Mego.
z ihriska odchádza Horák, prichádza Kiss,
z ihriska odchádza Kováč, prichádza Mego.
85
Žltá karta pre tím FC Slovan Galanta (Beránek).
82
Striedanie v tíme FC Slovan Galanta:
z ihriska odchádza Bangs, prichádza Repa.
z ihriska odchádza Bangs, prichádza Repa.
78
Striedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Hodúr, prichádza T. Šimko.
z ihriska odchádza Hodúr, prichádza T. Šimko.
75
Žltá karta pre tím FC Slovan Galanta (Horák).
72
Striedanie v tíme FC Slovan Galanta:
z ihriska odchádza Jokel, prichádza Cehula.
z ihriska odchádza Jokel, prichádza Cehula.
55
Galanta dáva gól!
Gól strelil ..
Gól strelil ..
46
Striedanie v tíme FC Slovan Galanta:
z ihriska odchádza Zimáni, prichádza Tomek.
z ihriska odchádza Zimáni, prichádza Tomek.
46
Striedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Ovšonka, prichádza Cheprakov,
z ihriska odchádza Stareček, prichádza Šmatlák.
z ihriska odchádza Ovšonka, prichádza Cheprakov,
z ihriska odchádza Stareček, prichádza Šmatlák.
46
Začal sa druhý polčas.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45+2
Galanta dáva gól!
Gól strelil JOKEL.
Gól strelil JOKEL.
30
Striedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Csémy, prichádza Hodúr.
z ihriska odchádza Csémy, prichádza Hodúr.
24
Striedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza L. Šimko, prichádza Sagan.
z ihriska odchádza L. Šimko, prichádza Sagan.
19
Žltá karta pre tím OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom (Cahel).
18
Galanta dáva gól!
Gól strelil KOVÁČ.
Gól strelil KOVÁČ.
15
Galanta dáva gól!
Gól strelil JOKEL.
Gól strelil JOKEL.
1
Stretnutie sa práve začalo.
V 10. kole MONACObet ligy hostí Lehota pod Vtáčnikom Galantu. Stretnutie sa začína o 15:30.
Lehota sa nachádza na 7. mieste, na konte má 13 bodov. Na šiesty Inter stráca dva body, no má zápas k dobru. Z posledných piatich duelov dva vyhrala, dva prehrala a raz remizovala.
Galante patrí 9. priečka, taktiež so ziskom 13 bodov. Galanta má dobrú formu, v uplynulých piatich stretnutiach štyrikrát vyhrala. V minulom kole zdolala Slovan U 21 2:1.
Lehota sa nachádza na 7. mieste, na konte má 13 bodov. Na šiesty Inter stráca dva body, no má zápas k dobru. Z posledných piatich duelov dva vyhrala, dva prehrala a raz remizovala.
Galante patrí 9. priečka, taktiež so ziskom 13 bodov. Galanta má dobrú formu, v uplynulých piatich stretnutiach štyrikrát vyhrala. V minulom kole zdolala Slovan U 21 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body