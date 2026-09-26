ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola II. ligy.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola II. ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. sep 2026 o 12:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 10. kola MONACObet ligy: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta.

Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a FC Slovan Galanta dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2026/2027
26.09.2026 o 15:30
10. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
1:4
(0:3, 1:1)
90+1 minúta
Ukončený
Galanta
Prehľad
Góly: 90+1. Jatta – 15. Jokel, 18. Kováč, 45+2. Jokel, 55. .. ŽK: 19. Cahel (LPV) – 75. Horák (SGT), 85. Beránek (SGT). Rozhodca: Chromý – Hrobárik, Ukropová. Diváci: 720.
Prenos
90+1
Koniec zápasu.
90+1
goalBaník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
Gól strelil JATTA.
88
changeStriedanie v tíme FC Slovan Galanta:
z ihriska odchádza Horák, prichádza Kiss,
z ihriska odchádza Kováč, prichádza Mego.
85
yellowCardŽltá karta pre tím FC Slovan Galanta (Beránek).
82
changeStriedanie v tíme FC Slovan Galanta:
z ihriska odchádza Bangs, prichádza Repa.
78
changeStriedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Hodúr, prichádza T. Šimko.
75
yellowCardŽltá karta pre tím FC Slovan Galanta (Horák).
72
changeStriedanie v tíme FC Slovan Galanta:
z ihriska odchádza Jokel, prichádza Cehula.
55
goalGalanta dáva gól!
Gól strelil ..
46
changeStriedanie v tíme FC Slovan Galanta:
z ihriska odchádza Zimáni, prichádza Tomek.
46
changeStriedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Ovšonka, prichádza Cheprakov,
z ihriska odchádza Stareček, prichádza Šmatlák.
46
Začal sa druhý polčas.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45+2
goalGalanta dáva gól!
Gól strelil JOKEL.
30
changeStriedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Csémy, prichádza Hodúr.
24
changeStriedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza L. Šimko, prichádza Sagan.
19
yellowCardŽltá karta pre tím OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom (Cahel).
18
goalGalanta dáva gól!
Gól strelil KOVÁČ.
15
goalGalanta dáva gól!
Gól strelil JOKEL.
1
Stretnutie sa práve začalo.
V 10. kole MONACObet ligy hostí Lehota pod Vtáčnikom Galantu. Stretnutie sa začína o 15:30.

Lehota sa nachádza na 7. mieste, na konte má 13 bodov. Na šiesty Inter stráca dva body, no má zápas k dobru. Z posledných piatich duelov dva vyhrala, dva prehrala a raz remizovala.

Galante patrí 9. priečka, taktiež so ziskom 13 bodov. Galanta má dobrú formu, v uplynulých piatich stretnutiach štyrikrát vyhrala. V minulom kole zdolala Slovan U 21 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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