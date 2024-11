DAC ani nevystrelil na bránu. Adios, kričali fanúšikovia a posielali Muňoza na letisko

Dunajská Streda nielenže nemala strelu do priestoru brány, ale za 90 minút nevystrelila vôbec. Najbližšie ku gólu boli žlto-modrí v 28. minúte, keď zazmätkovala defenzíva hostí, no napokon brankár Ivan Rehák vyriešil situáciu na hranici šestnástky.

„Niekedy to bola ešte väčšia motivácia, ale už sa na to nesústredím, moje obdobie v Dunajskej Strede je už minulosť. Sústredím sa na Banskú Bystricu a som rád, že sme vyhrali,“ uviedol Rymarenko, ktorý v aktuálnej sezóne dal v Niké lige 5 gólov a Slovnaft Cupe si pripísal ďalšie dva.

Po skončení zápasu si fanúšikovia zavolali hráčov ku plotu, ich námietky si vypočul kapitán Matej Trusa.

„Fanúšikom sa nepáčia predvedené výkony. Chýbalo väčšie chcenie. Po prvom inkasovanom góle sme klesli na duchu. Po prestávke už to bolo lepšie,“ vravel obranca Márk Csinger.

„Dostaneme sa do útočnej tretiny ihriska, ale nie sme schopní dať gól. Ako tréner mám za úlohu dostať hráčov do toho priestoru a potom je to už o kvalite, aby to dokázali zúžitkovať. Ak dáte súperovi darček v podobe dvoch gólov, je to náročné,“ poznamenal Xisco Muňoz.