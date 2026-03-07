ONLINE: FC Košice - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 1. kolo)

Futbalisti FC Košice a AS Trenčín dnes hrajú zápas 1. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: FC Košice - AS Trenčín dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 1. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
07.03.2026 o 15:30
1. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola skupiny o udržanie slovenskej Niké ligy medzi mužstvami FC KOŠICE a AS Trenčín.
Košice sa po 22 kolách nachádza na 9. mieste so ziskom 24 bodov. Bilancia siedmich výhier, troch remíz a dvanástich prehier priniesla skóre 35:42. Doma patrí Košiciam 6. priečka (4–2–5, skóre 20:20). Do zápasu vstupujú povzbudené víťazstvom 2:0 nad Zemplínom Michalovce.
Trenčín je v tabuľke o priečku vyššie – na 8. mieste, tiež s 24 bodmi (7–3–12) a skóre 18:37. Na ihriskách súperov sa mu darí o niečo viac, keď je s bilanciou 5 výhier, 1 remíza a 5 prehier z jedenástich duelov na 5. mieste (11:19). Naposledy zdolal Skalicu 1:0.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
2
AS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
3
FC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body