Jeho hlas poznali všetci fanúšikovia. Zomrel známy hlásateľ prvoligového tímu

Hlásateľom a technikom dunajskostredského klunu sa stal v roku 1985, keď mužstvo postúpilo do federálnej ligy. Za mikrofónom sedel aj počas pamätného zápasu Dunajská Streda - Bayern Mníchov, čo považoval za svoj najväčší zážitok.

Počas dlhej kariéry mal iba dve prestávky, keď fanúšikovia nemohli počuť jeho hlas.

"Raz som dostal polročný dištanc, lebo vtedajšiemu prezidentovi klubu sa nepáčilo, že som kritizoval jeho syna, brankára. Dostal lacný gól, mal som nervy, nedokázal som sa krotiť a povedal som do mikrofónu, že brankár sa iba pozeral ako v kine. V roku 2010 som odišiel z klubu z vlastnej vôle, lebo som sa nedokázal stotožniť so spôsobmi vtedajšieho vedenia klubu. Nemal som na to žalúdok. Vrátil som sa v roku 2014, keď klub prebral Oszkár Világi," uviedol v rozhovore pre týždenník Vasárnap.

Keď sa ho spýtali na svoje sny, mal v tom jasno: "Chcel by som raz povedať do mikrofónu, že sme majstri."