V súboj tínedžerov uspel Brazílčan z Chelsea. Zápas priniesol koncert domácich

Futbalisti FC Chelsea získali cenný triumf vo svojom piatom vystúpení hlavnej fázy Ligy majstrov 2025/26.
Duel proti FC Barcelona mali od úvodu pevne v rukách a vďaka prevahe o jedného hráča v druhom polčase zdolali Kataláncov presvedčivo 3:0.
Ústrednými postavami predzápasových debát boli Brazílčan Estevao a generačný talent z Barcelony Lamine Yamal.
Súboj osemnásťročných tínedžerov dopadol lepšie pre Estevaa, ktorý skóroval a zatienil svojho známejšieho rovesníka.
Na Stamford Bridge v Londýne to bol koncert „The Blues“. Dvakrát sa v prvej polhodine radovali domáci priaznivci zbytočne, keďže ich radosť po presných zásahoch Enza Fernandeza prekazil VAR.
Tretíkrát však už Londýnčania viedli po tom, čo si loptu za chrbát vlastného brankára Joana Garciu zrazil dezorientovaný Jules Kounde.
Chelsea dosiahla dôležité víťazstvo
Problémy Barcelony sa prehĺbili krátko pred prestávkou, keď Ronald Araujo tvrdo atakoval Marca Cucurellu, inkasoval druhú žltú kartu a putoval predčasne pod sprchy.
Domáci po prestávke pokračovali v tlaku a početnú výhodu zúročili na ďalšie dva góly.
Chelsea dosiahla dôležité víťazstvo pred blížiacim sa mestským derby v Premier League proti vedúcemu Arsenalu, no hlavný tréner Enzo Maresca varoval pred uspokojením. „Je to veľké víťazstvo, najmä pre to, že to bola Barcelona.
Tento moment je dôležitý, pocit je veľmi dobrý, no musíme sa sústrediť na ďalší zápas,“ uviedol kormidelník Chelsea.
VIDEO: Vylúčenie Arauja z Barcelony
Barcelončania nezachytili úvod duelu, vylúčenie Arauja ich zrazilo na kolená. „Začali sme naozaj dobre a mali sme veľkú šancu streliť prvý gól, keď Ferran Torres namieril vedľa bránky.
Musíme sa zlepšiť
Vieme, že Chelsea je naozaj dobrý tím a o jedného hráča menej nie je ľahké tu vyhrať. Skúsili sme všetko.
Spôsob, akým sme bránili ako tím, bol v poriadku, ale nakoniec sme urobili príliš veľa chýb. To je všetko, čo teraz môžem povedať, potrebujeme si to rozanalyzovať.
Musíme sa zlepšiť, aj keď sme pod tlakom,“ zhodnotil zápas Hansi Flick, kouč Barcelony, ktorého tím má tri kolá pred koncom ligovej fázy na konte sedem bodov a vzdialil sa mu priamy postup prostredníctvom umiestnenia v prvej osmičke. „Teraz ide len o to, aby sme postúpili do ďalšieho kola.
To je náš cieľ. Ak získame deväť bodov, všetko je možné. Sústredíme sa na každý zápas zvlášť a ďalší je Frankfurt. Som naozaj optimistický, pretože sa nám vracajú hráči,“ doplnil 60-ročný Nemec.
Brazílčan predviedol skvelý ťah v 55. minúte
Chelsea sa dostala na métu 10 bodov a posunula sa v neúplnej tabuľke na 5. miesto.
Kľúčovým článkom pre hru úradujúceho šampióna MS klubov FIFA bol spomínaný brazílsky krídelník Estevao. Osemnásťročný mladík v stretnutí zatienil známejšieho rovesníka na strane „blaugranas“ Laminea Yamala.
Brazílčan predviedol skvelý ťah v 55. minúte, keď sa preštrikoval na pravej strane až k zakončeniu a nekompromisne zakončil pod brvno, čím zvýšil na rozdiel dvoch gólov pre domáci tím.
VIDEI: Gól Estevaa
Je to výnimočný moment
„Naozaj nemám slov, aby som opísal, ako sa teraz cítim. Bol to perfektný večer, som vďačný za všetko. Celá situácia sa stala veľmi rýchlo, našiel som si priestor, prekĺzol som a po strele z toho bol gól.
Je to výnimočný moment v mojej kariére a verím, že takýchto gólov strelím ešte veľa,“ vyjadril sa Estevao, ktorého porovnávali práve s Yamalom. Španielskemu tínedžerovi sa fanúšikovia na Stamford Bridge posmievali a vypískali ho po tom, čo z hry predčasne odišiel v 80. minúte.
Obaja hráči sú považovaní za budúcnosť svetového futbalu, Maresca však porovnania krotil: „On a Lamine Yamal sú veľmi mladí. Ak začnete o nich hovoriť ako o Messim či Ronaldovi, je to pre takýchto mladých chlapcov príliš veľký tlak.
Potrebujú prísť na tréning šťastný, za nás poviem, že Estevao potrebuje zachovať pokoj, užívať si to a jednoducho hrať futbal,“ dodal Maresca.