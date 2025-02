VIDEO: Zaslúžená penalta? Zápas Ligy majstrov rozhodol kontroverzný moment

Nadviazal na neho Charles De Ketelaere: "Je to smiešne. Videl som zábery a myslím si, že ak sa spýtate 100 ľudí, či to bola penalta, všetkých 100 by odpovedalo nie. Bolí to takto prehrať na konci."

Pre 23-ročného belgického ofenzívneho stredopoliara to bol špeciálny duel, keďže v Bruggách odštartoval svoju kariéru. "Bolo to úžasné a ďakujem všetkým za ich vrelé prijatie. V druhom polčase som mohol tím poslať do vedenia, ale nezakončil som podľa predstáv."

Bruggy vyhrali prvýkrát v súťažnom zápase proti talianskemu tímu, v predošlých 15 mali bilanciu šesť remíz a deväť prehier.