Real Madrid vyhral finále Ligy majstrov osemkrát za sebou. Zastaví ho Dortmund?

Slováci majú jasno v tom, kto je favoritom finále. V Niké až 69 percent tipuje triumf bieleho baletu. Remízu očakáva 25 percent a zostávajúcich 6 percent naopak verí Borussii.

Tipér RB3812 predvída minimálne 2 góly Realu: „Real by si vo finále mohol určite pripísať 2 góly a aj pripíše. Liga majstrov patrí Realu a potvrdí to proti Borussii. Borussia nie je nijak výrazná, ale dostala sa až do finále. Pochybujem, že ich obrancovia dokážu ustriehnuť rýchlikov ako sú VInicius a Rodrygo a taktiež Bellinghama.“

Tipér FG8314 zase predvída góly na oboch stranách: „Real Madrid urobil krásnu otočku v zápase s Bayernom a je tím, ktorý dokáže streliť gól hocikomu a hocikedy. Dortmund zase veľmi pekne zvládol dvoma víťazstvami zápas s francúzskym PSG.

Celkovo v zápasoch, kde hrá Real Madrid padá veľmi veľa gólov a Dortmund v tom príliš nezaostáva. Stačí spomenúť aj ich posledný vzájomný zápas so skóre 3:2, v tomto peknom finále určite uvidíme góly a zápas neskončí 0:0 v riadnom hracom čase.“

Finále Ligy majstrov je sviatkom všetkých tipérov. Z tiketov na vrchol tohtoročnej sezóny Niké vyberá: Jeden z tipérov si podal za 250 €, že Dortmund vyhrá polčas, ale zápas sa skončí úspechom Realu. Vložil 250 €, ak sa zrodí takýto scenár, vyhrá 6.000 €.

Ďalší si podal za 943 €, že zápas sa v základnej hracej dobe skončí remízou. Vyhrať môže 3867 €. Doposiaľ tiket s najvyšším vkladom bol prijatý na výhru Realu. Jeden z tipérov vložil 5000 € s možnou výhrou 8250 €. A ďalší tipér si myslí, že v zápase strelí gól Vinicius. Do hry šiel s vkladom 1000 € a ak Brazílčan gól dá, tento tipér sa poteší z výhry 2300 €.