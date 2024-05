Dortmund už šokoval najlepší tím sveta, smútil Zidane či Del Piero. Prekvapí aj Real Madrid?

Bol to pamätný lob, ktorý sa zapísal do histórie Ligy majstrov.

Následne znížil na 1-2 Alessandro Del Piero, no v 71. minúte finálového duelu pridal tretí presný zásah Borussie Lars Ricken, a to len šestnásť sekúnd po príchode na trávnik zo striedačky.

„Juventus bol v tom čase zďaleka najlepší tím na svete. No podcenil nás,” vravel v spomienkovom videu pre UEFA dvojgólový hrdina Riedle.

„Riedle! 2-0. Čo sa to deje?” čudoval sa v prenose nemecký komentátor.

Útočník Borussie Karl-Heinz Riedle strelil dva góly do siete “starej dámy” v priebehu piatich minút pred desiatkami tisíc fanúšikmi v žlto-čiernych farbách, ktorí zaplnili Olympijský štadión v Mníchove.

Aj o 27 rokov vstupuje Borussia do finále ako outsider.

Juventus zostal ohromený. Bola to historická noc Dortmundu, ktorý po prvý a dodnes poslednýkrát získal “ušatú trofej”.

Futbalisti Borussie Dortmund oslavujú postup do finále Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)

Bundesliga: 5. miesto (postup do LM)

Celkovo je so štrnástimi ušatými trofejami rekordér súťaže.

„Musíme veriť, že môžeme dosiahnuť veľké veci,” vyhlásil kouč Borussie Edin Terzič na tlačovej konferencii. „Musíme do zápasu vložiť všetko, aby sme trofej priniesli späť do Dortmundu. Trvá to už dlho.”