VIDEO: Hrôzostrašný debut v Lige majstrov. Český brankár vydržal na ihrisku veľmi krátko

Český brankár Antonín Kinský zažil v úvodnom zápase osemfinále na ihrisku Atlética Madrid neúspešný debut v Lige majstrov.
Tréner Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minúte striedal po jeho veľkej chybe pri rozohrávke, po ktorej domáci zvýšili na 3:0. Dvadsaťdvaročný brankár mal podiel aj na prvom inkasovanom góle.
Kinský nastúpil iba tretíkrát v sezóne, naposledy chytal koncom októbra v Anglickom pohári. Tottenham prehral päťkrát za sebou a počas tejto série inkasoval 13 gólov, a tak v utorok dostal šancu na úkor jednotky Vicaria.
Debut v Lige majstrov sa však českému brankárovi nepodaril. Už v šiestej minúte sa pošmykol pri rozohrávke a domáci dvoma prihrávkami dostali loptu až ku skórujúcemu Llorentemu.
VIDEO: Prvý gól Atlética po chybe českého brankára
Vo 14. minúte stratil stabilitu stopér Van de Ven a samostatný nájazd premenil Griezmann.
Hneď nato si Kinský pri odkope trafil do nohy a Álvarez nemal problém zakončiť do odkrytej siete. Ihneď po góle sa z lavičky postavil Vicario a tréner Tudor siahol k striedaniu.
VIDEO: Veľká chyba českého brankára