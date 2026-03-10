VIDEO: Hrôzostrašný debut v Lige majstrov. Český brankár vydržal na ihrisku veľmi krátko

Antonín Kinský
Fotogaléria (12)
Antonín Kinský (Autor: REUTERS)
Sportnet, ČTK|10. mar 2026 o 21:54
ShareTweet2

Tréner Tottenhamu ho v 17. minúte striedal po jeho veľkej chybe pri rozohrávke.

Český brankár Antonín Kinský zažil v úvodnom zápase osemfinále na ihrisku Atlética Madrid neúspešný debut v Lige majstrov.

Tréner Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minúte striedal po jeho veľkej chybe pri rozohrávke, po ktorej domáci zvýšili na 3:0. Dvadsaťdvaročný brankár mal podiel aj na prvom inkasovanom góle.

Kinský nastúpil iba tretíkrát v sezóne, naposledy chytal koncom októbra v Anglickom pohári. Tottenham prehral päťkrát za sebou a počas tejto série inkasoval 13 gólov, a tak v utorok dostal šancu na úkor jednotky Vicaria.

Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Tottenham Hotspur (Liga majstrov - osemfinále)
Marcos Llorente z Atlético Madrid (uprostred) oslavuje po strelení úvodného gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Tottenham Hotspur v Madride.
Základná jedenástka hráčov Atletica Madrid pózuje pred prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride 10. marca 2026. Horný rad druhý zľava Slovák Dávid Hancko.
Hráč Antoine Griezmann z Atletica Madrid sa teší z gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride.
Hráč Robin Le Normand z Atletica Madrid sa teší z gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride.
12 fotografií
Hráč Julian Alvarez z Atletica Madrid sa teší z gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride.Tréner Tottenham Hotspur Igor Tudor dáva pokyny svojim hráčom počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Tottenham Hotspur v Madride. Marcos Llorente z Atlético Madrid (uprostred) oslavuje po strelení úvodného gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Tottenham Hotspur v Madride.Randal Kolo Muani z Tottenham Hotspur (vľavo) a Johnny Cardoso z Atlético Madrid bojujú o loptu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Tottenham Hotspur v Madride.Marcos Llorente z Atlético Madrid oslavuje po strelení úvodného gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Tottenham Hotspur v Madride.Tréner Tottenham Hotspur Igor Tudor dáva pokyny svojim hráčom počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Tottenham Hotspur v Madride.Hráč Robin Le Normand z Atletica Madrid sa teší z gólu počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur v Madride.Brankár Tottenhamu Antonín Kinský odchádza z ihriska po striedaní počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atletico Madrid - Tottenham Hotspur.

Debut v Lige majstrov sa však českému brankárovi nepodaril. Už v šiestej minúte sa pošmykol pri rozohrávke a domáci dvoma prihrávkami dostali loptu až ku skórujúcemu Llorentemu.

VIDEO: Prvý gól Atlética po chybe českého brankára

Vo 14. minúte stratil stabilitu stopér Van de Ven a samostatný nájazd premenil Griezmann.

Hneď nato si Kinský pri odkope trafil do nohy a Álvarez nemal problém zakončiť do odkrytej siete. Ihneď po góle sa z lavičky postavil Vicario a tréner Tudor siahol k striedaniu.

VIDEO: Veľká chyba českého brankára

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Dávid Hancko sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Dávid Hancko sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    VIDEO: Hanckove Atlético trestalo chyby. Bayern deklasoval súpera a Barcelona udrela v závere
    dnes 22:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»VIDEO: Hrôzostrašný debut v Lige majstrov. Český brankár vydržal na ihrisku veľmi krátko