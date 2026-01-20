Nórsky klub oslavuje historický úspech. Outsider si vychutnal Manchester City

Hráči Bodö/Glimt oslavujú gól
Hráči Bodö/Glimt oslavujú gól (Autor: TASR/NTB via AP)
TASR|20. jan 2026 o 20:48
ShareTweet0

Manchester dohrával bez vylúčeného Rodriho

Futbalisti nórskeho Bodö/Glimt prekvapujúco vyhrali v utorkovom zápase 7. kola základnej fázy Ligy majstrov nad Manchestrom City 3:1.

Domáci dosiahli historický prvý triumf v milionárskej súťaži, dvoma gólmi vrátane víťazného sa podeň podpísal útočník Kasper Högh, ktorý skóroval v LM premiérovo.

Domáci sú tak stále v hre o postup do play off o osemfinále, ktoré nemá isté ani ich favorizovaný súper. Ten hral od 62. minúty bez kapitána Rodriho, keďže dostal dve žlté karty.

Tréner hostí Pep Guardiola stavil na najmladšiu zostavu City v histórii Ligy majstrov. Tá inkasovala dvakrát už po necelej polhodine hry.

Najprv prepadla obrana a Högh skóroval hlavou po tom, ako dostal ukážkový center k vzdialenejšej žrdi od Oleho Blomberga.

Ten asistoval Höghovi aj o dve minúty neskôr pri podobnej akcii - najprv prišla chyba Maxa Alleyneho, center a zakončenie nohou do protipohybu Gianluigiho Donnarummu.

Domáci zotrvávali v tlaku, udržali ho aj po prestávke a po sólovej akcii zvýšil na priebežných 3:0 „obaľovačkou“ Jens Hauge.

VIDEO: Gól Bodö/Glimt na 3:0

Na tento presný zásah už odpovedal na druhej strane Rayan Cherki gólom spoza spleti hráčov, no v priebehu ďalších dvoch minút obdržal dve žlté karty Rodri a hostia dohrávali v desiatich.

Domáci si už vedenie udržali, v priebehu druhého polčasu skórovali ešte dvakrát z ofsajdu a v závere nechali tvorbu hry na početne oslabené City.

Bruggy triumfovali na pôde Kajratu Almaty 4:1, víťazný gól strelil zblízka Hans Vanaken, ďalšie pridali Aleksandar Stankovič, Romeo Vermant a Brandon Mechele.

Pre hostí to bola druhá výhra v súťaži, ktorá ich udržala v boji o miestenku do ďalšej fázy, Almaty naopak stratili šancu na postup.

Pre zranenie im chýbal mladý talentovaný útočník Dastan Satpajev, v nadstavení sa im podarilo premiérovo skórovať na domácom štadióne v tomto ročníku milionárskej súťaže zásluhou Adileta Sadybekova.

Liga majstrov - 7. kolo ligovej fázy:

Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)

Góly: 22. a 24. Högh, 58. Hauge - 60. Cherki, ČK: 62. Rodri (City) po 2. ŽK

Kajrat Almaty - Club Bruggy 1:4 (0:2)

Góly: 90.+2. Sadybekov - 32. Stankovič, 38. Vanaken, 74. Vermant, 84. Mechele

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráči Bodö/Glimt oslavujú gól
    Hráči Bodö/Glimt oslavujú gól
    Nórsky klub oslavuje historický úspech. Outsider si vychutnal Manchester City
    dnes 20:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Nórsky klub oslavuje historický úspech. Outsider si vychutnal Manchester City