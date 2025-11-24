Dortmund sa bude musieť zaobísť bez víkendového strelca. Mladík nenastúpi proti Villarrealu

Futbalista Maximilian Beier z Borussie Dortmund pravdepodobne vynechá utorkový domáci zápas Ligy majstrov proti Villarrealu. Tréner Niko Kovač na tlačovej konferencii uviedol, že stredopoliar nedokončil pondelkový tréning s tímom.
Dvadsaťtriročný Beier v sobotu strelil gól, ktorým zvýšil na 2:0 pre Dortmund v dueli Bundesligy proti VfB Stuttgart, no jeho tím sa nakoniec musel uspokojiť s remízou 3:3.
„Maxi dnes krátko trénoval, ale už po sobotňajšom zápase mal menšie svalové problémy. V tejto chvíli to vyzerá tak, že zajtra, žiaľ, nebude k dispozícii,“ citovala Kovača agentúra DPA.
Dortmund sa aktuálne nachádza na 14. mieste tabuľky Ligy majstrov so 7 bodmi za dve víťazstvá, remízu a prehru. Villarreal na svoje prvé víťazstvo v tejto edícii „milionárskej“ súťaže čaká, doposiaľ získal len bod.