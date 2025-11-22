Vavro oslávil svoj návrat po zranení presným zásahom. Bayern otočil zápas šiestimi gólmi

Bayern Mníchov oslavuje gól.
Bayern Mníchov oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
22. nov 2025 o 17:38
Dortmund neudržal vedenie a stratil dôležité body.

Slovenský futbalový obranca Denis Vavro si otvoril gólový účet v novej sezóne nemeckej Bundesligy.

V sobotňajšom zápase 11. kola sa postaral o jediný presný zásah Wolfsburgu, ktorý prehral doma s Leverkusenom 1:3.

Úradujúci majster Bayern Mníchov otočil duel s Freiburgom a po víťazstve 6:2 má na čele tabuľky priebežne už osembodový náskok pred Leverkusenom. Na druhú priečku sa však môže vrátiť Lipsko, ktoré v nedeľu hostí Brémy.

Vavro sa prvýkrát od augustového zranenia a operácie priťahovača dostal do zostavy VfL a pri svojej tohtosezónnej bundesligovej premiére hneď aj skóroval.

V súboji s Leverkusenom sa presadil v 57. minúte po rohovom kope, keď po centri Maximiliana Arnolda poslal loptu hlavou pod brvno a znížil na konečných 1:3.

Slovenský reprezentant odohral na stopérskom poste celý zápas. Wolfsburg prehral tretí duel za sebou a v tabuľke je priebežne na 15. mieste.

Bayer sa posunul na druhú priečku, keď o bod preskočil Dortmund. Ten doma remizoval so Stuttgartom 3:3, vyrovnávajúci gól hostí strelil v nadstavenom čase Deniz Undav, ktorý tým zavŕšil hetrik. VfB figuruje na piatej priečke, za Borussiou zaostáva iba o skóre.

Bayern prehrával s Freiburgom už v 17. minúte 0:2, ale dokázal nepriaznivý vývoj zvrátiť. Ešte v prvom polčase vyrovnal a po prestávke strhol víťazstvo na svoju stranu ďalšími štyrmi gólmi.

Dvakrát namieril presne Michael Olise. Tretí triumf za sebou slávil Mönchengladbach, ktorý vyhral na ihrisku posledného Heidenheimu 3:0 a posunul sa na 11. miesto.

Bundesliga - 11. kolo:

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:3 (0:3)

Góly: 57. Vavro - 9. Hofmann, 25. Tapsoba, 33. Tillman

/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas, v 57. min dal gól/

1. FC Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:1)

Gól: 45.+1 Diks (z 11 m), 55. Tabakovič, 76. Machino

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:3 (2:0)

Góly: 34. Can (z 11 m), 41. Beier, 89. Adeyemi - 47., 71. a 90.+1 Undav

Bayern Mníchov - SC Freiburg 6:2 (2:2)

Góly: 45.+2 a 84. Olise, 22. Karl, 55. Upamecano, 60. Kane, 78. Jackson - 12. Suzuki, 17. Manzambi

FC Augsburg - Hamburger SV 1:0 (0:0)

Gól: 76. Kade

ČK: 81. Schlotterbeck (Augsburg) po druhej ŽK

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 17:48
