Atlético historicky zničilo Barcelonu, ale Hancko skončil na barlách. Čo je s ním?

Na veľkej európskej scéne sa písal večer plný emócií, kontroverzií aj bolesti. Dávid Hancko ho opúšťal predčasne – zranený, podopieraný a s otáznikom nad ďalším vývojom.
Atlético Madrid napriek tomu dokázalo na pôde FC Barcelona zvíťaziť 2:0 a výrazne sa priblížiť k postupu do semifinále Ligy majstrov.
„Ajajaj, bolo to mimo súboj, došliapnutie. Azda to nie je achilovka,“ reagoval počas priameho prenosu komentátor Nova Sport.
Slovenský stopér zostal ležať na trávniku, zvíjal sa od bolesti. Keď asi po polhodine hry schádzal z ihriska, museli ho podopierať dvaja členovia realizačného tímu. Po zápase chodil na barlách.
„Krívajúc a podopieraný klubovým lekárom Óscarom Celadom. Takto opustil trávnik tesne po polhodine Dávid Hancko, jeden z pilierov defenzívy Atlética, ktorý nemohol pokračovať v hre pre zjavné zranenie ľavého členka.
Ide o citeľnú stratu, keďže bývalý hráč Feyenoordu bol od svojho príchodu minulé leto neohrozeným členom základnej zostavy,“ opísal situáciu denník Marca.
Hancko? Veľká škoda
Carlos Fernández z rovnakého denníka zhrnul výkon Slováka.
„Musel pomáhať Ruggerimu pri útokoch Yamala. Pri doskoku sa zranil bez cudzieho zavinenia a museli ho ošetriť kluboví lekári. Hancko nemohol pokračovať v zápase. Veľká rana pre Atlético.“
FC Barcelona - Atlético Madrid 0:2 (0:1)
Góly: 45. Alvarez, 70. Sörloth
Rozhodovali: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Gavi, Joao Cancelo - Koke, Pubill, Baena, ČK: 44. Cubarsi (Barcelona).
FC Barcelona: J. Garcia – Kounde (73. Araujo), Cubarsi, Martin, Joao Cancelo (86. Balde) – E. Garcia, Pedri (46. Gavi) – Yamal, Olmo, Rashford (73. F. Torres) – Lewandowski (46. Fermin Lopez)
Atletico Madrid: Musso – Molina, Le Normand, HANCKO (32. Pubill), Ruggeri – Simeone (80. Almada), Llorente, Koke (60. Baena), Lookman (60. Sörloth) – Griezmann (80. Gonzalez), Alvarez
Sergio Picos z denníka AS dodal:
„Na trávniku vydržal len polhodinu pre zdravotné problémy s členkom po jednom výskoku.
Veľká škoda, pretože z ľavej strany obrany zabezpečoval dobrú rozohrávku, prekonával línie vedením lopty aj dlhými prihrávkami. Otázny zostáva rozsah jeho zranenia necelý týždeň pred odvetou a desať dní pred finále pohára.“
Prvé informácie hovoria o probléme s členkom, no rozsah zranenia zatiaľ nie je známy.
Hancko je v tejto sezóne najviac vyťaženým hráčom Atlética v poli.
Barcelona tlačila, Atlético udieralo
Domáca Barcelona dominovali v držaní lopty (58:42), v počte streleckých pokusov (18:5) aj v strelách na bránu (7:3). Napriek tomu skórovali iba hostia.
Dve minúty pred prestávkou stopér Barcelony Pau Cubarsí zastavil Giuliana Simeoneho iba faulom a rumunský rozhodca István Kovács ho po zásahu VAR vylúčil.
Následne z priameho kopu skóroval Julián Álvarez – dal už jeho deviaty gól v tomto ročníku Ligy majstrov.
Po zmene strán sa Barcelona aj v oslabení tlačila dopredu. Marcus Rashford mohol vyrovnať, no jeho pokus z priameho kopu vyrazil na brvno Juan Musso. Na druhej strane pridal druhý gól striedajúci Alexander Sørloth.
Veľkú pozornosť vyvolali rozhodnutia arbitra. Najmä situácia, keď Marc Pubill zahral rukou v pokutovom území.
„Rozhodca neodpískal penaltu storočia,“ napísal denník AS, ktorý označil verdikt za jeden z najväčších omylov modernej histórie.
Flick: Nerozumiem tomu
Tréner Barcelony Hansi Flick neskrýval frustráciu:
„Prehrali sme, ale mali sme veľmi dobré príležitosti. Nevzdáme sa.“
K rozhodovaniu hlavného rozhodcu dodal:
„Vylúčenie Cubarsího – neviem, mohlo to byť na červenú, ale aj nemuselo. Situáciu s rukou nechápem – nerozumiem, prečo nezasiahol VAR. Mala to byť penalta a druhá žltá karta.“
A pokračoval ostro:
„VAR bol dosť naklonený Atléticu… bol to Nemec. Ďakujeme, Nemecko. Nechápem situáciu, keď brankár rozohrá a obranca mu zastaví loptu rukou.“
Zápas rozhodovala rumunská štvorica na čele s Istvánom Kovácsom, ale VAR rozhodca bol Nemec Christian Dingert.
Barcelona verí v obrat
Napriek prehre zostáva v kabíne katalánskeho tímu viera.
„Snažili sme sa, ale nepodarilo sa to. V druhom polčase sme aj v oslabení vyšli silnejší. Tento tím má schopnosť to zvrátiť," vyhlásil stopér Barcelony Ronald Araújo.
Jeho spoluhráč Gerard Martín dodal:
„Jedenásť na jedenásť sme mali zápas pod kontrolou. Vylúčenie všetko zmenilo. VAR tú ruku musí zachytiť.“
Simeone: Efektivita rozhodla
Tréner Diego Simeone dosiahol historický úspech – na Camp Nou vyhral prvýkrát od roku 2011, odkedy vedie Atlético.
„Nikdy predtým sme tu nevyhrali. Je to jeden z najlepších tímov v Európe spolu s Parížom Saint Germain a Bayernom Mníchov. Rozhodla efektivita,“ zdôraznil.
"Z posledných 23 zápasov vyhrali 22 a v každom dali gól. Vždy, keď sem prídete, je to ťažké. Boli sme odvážni a dokázali sme využiť túto hernú situáciu," pochvaľoval si tréner Atlética.
„Mohol by som vám povedať tisíc príbehov o zápasoch, v ktorých sme vystrelili 30-krát a nedali gól. Futbal je nádherný práve preto, že efektivita je kľúčová," dodal Simeone.
Atlético bližšie k semifinále
Atlético Madrid si odváža cenné víťazstvo, no radosť kalí zranenie Hancka. Slovenský stopér bol jedným z pilierov defenzívy a jeho absencia môže byť pred odvetou aj finále Španielskeho pohára kľúčová.
FC Barcelona sa s Atléticom stretla už piatykrát od začiatku decembra. V domácej aréne Camp Nou s ním neprehrala 25 zápasov od roku 2006, no tentoraz ťahala za kratší koniec.
Odveta sľubuje drámu. Otázkou zostáva jediné – či pri nej bude aj Dávid Hancko.