VIDEO: Atlético zostrelilo oslabenú Barcelonu. V odvete bude mať veľkú šancu

Hráči Atlética sa radujú z gólu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|8. apr 2026 o 22:56
Dávid Hancko zápas nedohral.

Liga majstrov - prvý zápas štvrťfinále

FC Barcelona - Atlético Madrid 0:2 (0:1)

Góly: 45. Alvarez, 70. Sörloth

Rozhodovali: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Gavi, Joao Cancelo - Koke, Pubill, Baena, ČK: 44. Cubarsi (Barcelona).

FC Barcelona: J. Garcia – Kounde (73. Araujo), Cubarsi, Martin, Joao Cancelo (86. Balde) – E. Garcia, Pedri (46. Gavi) – Yamal, Olmo, Rashford (73. F. Torres) – Lewandowski (46. Fermin Lopez)

Atletico Madrid: Musso – Molina, Le Normand, HANCKO (32. Pubill), Ruggeri – Simeone (80. Almada), Llorente, Koke (60. Baena), Lookman (60. Sörloth) – Griezmann (80. Gonzalez), Alvarez

Futbalisti Atlética Madrid zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Barcelony 2:0 a vytvorili si tak sľubnú pozíciu do domácej odvety.

Slovenský obranca Dávid Hancko nastúpil v základnej zostave hostí, no už v 32. minúte musel striedať pre zranenie. Domáci hrali od 44. minúty bez vylúčeného Paua Cubarsiho.

Zápasy sa začal symbolickou minútou ticha, ktorou si tímy uctili zosnulú legendu rumunského futbalu Mirceu Lucescua.

Na Camp Nou v súboji dvoch španielskych gigantov začali aktívnejšie domáci a Rashford niekoľkokrát preveril brankára Mussa.

Na opačnej strane zaujal individuálnou akciou Alvarez, ktorú zastavil až J. Garcia. V 18. minúte dostal loptu do siete Rashford, ale gól neplatil pre ofsajdové postavenie prihrávajúceho Yamala.

O deväť minút neskôr Hancko po výskoku zle došliapol a v bolestiach zostal ležať na trávniku, držiac si nohu.

Slovenský reprezentant potreboval ošetrenie a napokon musel striedať, prvé správy hovorili o zranení členka.

Dôležitý moment sa udial v 42. minúte. G. Simeone sa uvoľnil pred šestnástkou, Cubarsi ho ako posledný hráč zozadu fauloval, rozhodca mu najprv udelil žltú kartu, avšak po prezretí situácie na videu ju zmenil na červenú.

Navyše z nariadeného priameho kopu zakrútil pravačkou loptu ponad múr Alvarez a otvoril skóre - 0:1.

Barcelona si dokázala vytvárať šance aj s 10 hráčmi. Po prestávke sa do jednej rútil Rashford, obišiel aj Mussa, z veľkého uhla však nedokázal usmerniť loptu do odkrytej brány.

Anglický útočník následne neprepálil brankára Atletica ani z nebezpečnej štandardky. A tak zahrmelo na opačnej strane, z prvej strely hostí v druhom polčase zvýšil na 2:0 striedajúci Sörloth, ktorého našiel na päťke centrom Ruggeri.

Barcelona reagovala dvoma veľkými príležitosťami, Musso zasiahol pri zakončeniach Cancela aj Yamala. „Los Colchoneros“ si už dvojgólový náskok ustrážili a revanšovali sa tak Barcelone sa víkendovú ligovú prehru 1:2.

