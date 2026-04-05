Impozantný kapitán, Slovák v najťažších fázach držal obranu. Slávny Real padol

Keď Martin Valjent čelí najväčším hviezdam sveta, nepôsobí ako outsider. Skôr naopak. V zápase proti Realu Madrid bol jednou z ústredných postáv senzačného ligového víťazstva RCD Mallorca 2:1, ktoré zamiešalo bojom o titul aj záchranu v španielskej lige.
Odohral celý zápas, dostal žltú kartu, nastúpil s kapitánskou páskou a patril medzi hlavných hrdinov večera.
„Impozantný výkon. Neustále bol v strehu pri lopte, najmä pri bránení Kyliana Mbappého, na ktorého neustále vytváral tlak. V najťažších momentoch držal a riadil obranu,“ opísal jeho výkon portál eldesmarque.com.
V štatistikách zaujal predovšetkým defenzívnou prácou – pripísal si 13 obranných zákrokov a 9 odkopov lopty.
Aj keď nešlo o bezchybný zápas, jeho význam ešte viac vynikol v kontexte tlaku súpera.
Trpel na pravej strane
„Valjent viac trpel na pravej strane, kde mu pomáhal Maffeo pri strážení Mbappého. Samozrejme, dobrá práca oboch by stratila veľkú časť svojej hodnoty, nebyť zákrokov Lea Romána, brankára veľkých zápasov,“ napísal denník Marca.
Práve pravá strana obrany Mallorcy bola miestom, kde sa rodilo najväčšie nebezpečenstvo.
Maffeo s Valjentom si nedokázali úplne poradiť s uzatváraním priestoru, ktorý začal využívať Mbappé – najmä svojou rýchlosťou, nie presnosťou zakončenia. Francúz sa dvakrát dostal do veľkej šance, no narazil na výborne postaveného Lea Romána. Rovnako dopadol aj Güler, ktorý zakončoval na zadnú tyč.
Aj napriek tomu Mallorca duel zvládla. V 30. kole La Liga zdolala Real Madrid 2:1 a posunula sa v neúplnej tabuľke mimo pásma zostupu na 17. miesto. O nečakanom triumfe rozhodol v 90+1. minúte Vedat Muriqi. Real Madrid zároveň po tejto prehre stráca na FC Barcelona už sedem bodov.
VIDEO: Zostrih zápasu Mallorca - Real Madrid
Hlavný hrdina sa rozplakal
Zápas mal dramatický priebeh. Mallorca viedla, no Real dokázal v 88. minúte vyrovnať. Márne. Hrdinom číslo jeden sa stal práve Kosovčan, ktorý pred pár dňami nastúpil proti Slovensku.
Muriqi po góle na 2:1 neskrýval emócie a rozplakal sa.
„Áno, pretože už dva týždne... Hoci zvonka môžem pôsobiť tvrdo a drsne, som len človek a niekedy ma emócie a nervy premôžu. Prišiel som po nepremenenej penalte v 92. minúte, potom po prehre vo finále o postup na majstrovstvá sveta, čo bol môj najväčší sen. Nádherný gól na 2:1, víťazný a ešte k tomu môj...,“ opisoval Muriqi, ktorý dokonca bojuje o titul najlepšieho strelca s Mbappém.
Muriqi strelil v tejto sezóne v La Lige už 19 gólov, iba Mbappé ich dal viac: 23.
Jeho zásah môže mať zásadný význam v boji o záchranu.
„Keď si robíte prepočty pred zápasom, proti Realu, aj keď hráte doma, si jednoducho pripíšete nulu, treba byť úprimný. Získať tri body znamená, že sme odohrali dobrý zápas a dobre sme pracovali celý týždeň. Teraz nás čakajú ďalšie zápasy proti Rayu a Valencii a dúfam, že získame šesť bodov,“ dodal Muriqi.
Vlani dal gól Realu
Pre Valjenta však tento výkon zapadá do širšieho obrazu. Má za sebou už 208 štartov v La Lige, čo je slovenský rekord. V drese Mallorcy odohral viac zápasov než ktorýkoľvek iný cudzinec v histórii klubu. Status legendy si nevybojoval slovami, ale dlhodobou konzistentnosťou.
VIDEO: Gól Vedata Muriqiho
„Martin Valjent je pre Mallorcu absolútne nenahraditeľný. Fanúšikovia i ľudia v klube ho zbožňujú,“ povedal pre Sportnet jeho bývalý spoluhráč Dominik Greif.
Zaujímavý kontrast ponúka aj spomienka na minulý rok. Vtedy Valjent skóroval na pôde Realu Madrid, no veľký favorit duel otočil víťazným gólom v piatej minúte nadstaveného času. Tentoraz bol príbeh opačný.
Triumf Mallorcy navyše výrazne pomohol FC Barcelona. Katalánci v druhom zápase zvíťazili na pôde Atlético Madrid 2:1.
V základnej zostave domácich chýbal Dávid Hancko, ktorý pred pár dňami odohral dva zápasy v drese národného tímu.
Hancka šetril
Tréner Diego Simeone ho šetril, na rozdiel od Francesca Calzona, ktorý ho v reprezentácii výrazne vyťažil. Atlético má náročný program a Hancko patrí medzi najvyťaženejších hráčov sezóny. Už v stredu nastúpi madridský klub v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Barcelony.
Po zápase predstúpil pred novinárov aj tréner Mallorcy Martín Demichelis. „Aby ste ich zdolali, musí do seba zapadnúť veľa vecí – a dnes sa to stalo. Toto ešte nie je záchrana, hoci mám rád jednu vetu: ‚nohami na zemi, ale pohľad smerom k nebu‘,“ uviedol.
Triumf označil za „obrovský krok“ smerom k záchrane, no zároveň zdôraznil pokoru: „Dúfam, že nám to ukáže cestu nielen nám, ale aj fanúšikom. Potrebujeme ich podporu ako dnes. Musíme z tohto krásneho štadióna spraviť miesto, kde sa súperom hrá nepríjemne.“
Zásluhy pripísal hráčom: „Stále som presvedčený, že som prišiel splniť cieľ. Sústredím sa na chalanov, pretože je to o nich. Mojou úlohou je od nich vyžadovať maximum, byť k nim úprimný a presvedčiť ich, že treba bojovať a veriť.“