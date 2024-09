Komárno predviedlo parádnu otočku. Gól z penalty nás nezlomil, uviedol kapitán

Chceli sme to zlomiť a opäť sa dostať na víťaznú vlnu. Mali sme tam veľa prekážok počas zápasu, vyvrcholilo to nevyužitou našou penaltou za stavu 1:1, ale stále som mal vnútorný pocit, že to dokážeme zvrátiť.

Podarilo sa to na konci zápasu, o to sme šťastnejší. V závere sme boli súdržní ako tím, nezlomilo nás, že domáci dali gól na 2:1 z penalty,“ uviedol kapitán hostí Šimon Šmehyl, ktorý mal prsty v oboch vyrovnávajúcich góloch.

Šmehyl na 1:1 skóroval nechytateľnou strelou z 15 m a pri góle na 2:2 mu po koncovke spoza šestnástky pomohli tečami bystrickí stopéri Ľubomír Willwéber s Borsom Godálom.

"Pri prvom mojom góle na 1:1 mi to tam Jožko Špyrka dobre sklepol, videl som, že do toho chlapci z Dukly letia, takže som to sekol a následne som sa to snažil len prepáliť, čo mi vyšlo.

Pri druhom mojom gólovom momente sa ku mne dostala odrazená lopta, možno aj so šťastím to potom prešlo, bolo to pretečované.