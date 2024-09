Veľkolepý obrat nováčika. Komárno vyrabovalo Banskú Bystricu v nadstavenom čase

Marek Bažík, tréner Banskej Bystrice: "Vstup do zápasu malo lepšie Komárno, ale potom sme sa dostali do zápasu, dali sme gól a mali sme viacero štandardných situácií. Úvodných dvadsať minút sme mali takpovediac pod kontrolou, ale následne sme zvyšok polčasu odovzdali súperovi, dali sme mu veľa priestoru a v útočnej fáze sme hrali zakríknuto, málo odvážne. Neboli sme tam vôbec nebezpeční. Logicky sme dostali vyrovnávajúci gól. Do druhého polčasu sme spravili striedanie, chceli sme so zápasom niečo urobiť. Bolo to už hore – dole. Za stavu 1:1 mohlo Komárno duel strhnúť na svoju stranu tak ako aj my. Ten záver bol infarktový, pre trénera katastrofa, ale aj pre fanúšikov a hráčov. V 85. minúte vedieme po penalte 2:1 a napokon zápas prehráme. Už ten gól na 2:2 bol o šťastí, ale možno treba súhlasiť s tým, že Komárno išlo za výhrou s o niečo väčšou vervou ako my a práve preto víťazstvo naklonilo na svoju stranu."

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: "Mali sme dobrý vstup do zápasu. Prvých päť – šesť minút sme boli aktívnejší. Potom sme dostali taký gól, aký sme dostali. To nás trochu zabrzdilo, ale po chvíli sme znovu boli aktívni a vyrovnali sme. Mali sme aj ďalšie šance, ktoré sme mohli premeniť, avšak aj domáci ich mali. Do úvodu druhého polčasu sme vstúpili aktívne, Šmehyl tam mal stopercentnú šancu, z toho mal byť gól. Zahodili sme aj jedenástku a napokon domáci išli do vedenia z penalty. Moji chlapci však ukázali charakter. Cítili, že môžeme tento zápas vyhrať. Mali sme viac šancí než súper a napokon po strele Šmehyla, keď loptu domáci tečovali, a po peknej akcii Bayemiho s Ganboldom sme otočili z 2:1 na 2:3. Myslím si, že zápas sme zaslúžene vyhrali."