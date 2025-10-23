Výkop duelu narušili poveternostné podmienky. Kde sledovať zápas Slovan - Alkmaar?

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava pokračujú v pohárovej Európe. Po vlaňajšej účasti v Lige majstrov sa tento rok predstavia v Konferenčnej lige.
Prvým súperom zverencov trénera Vladimíra Weissa st. bol Racing Štrasburg, s ktorým úradujúci slovenský majster prehral na domácom Tehelnom poli 1:2.
V druhom kole ligovej fázy bude Slovan čeliť klubu AZ Alkmaar. Zápas na pôde holandského tímu sa mal pôvodne začať o 21.00 hod na štadióne AFAS Stadion, no pre blížiacu sa silnú búrku bol preložený už na 18.45 hod.
Duel povedú nemeckí rozhodcovia, hlavným bude Tobias Stieler.
Tak ako aj prvý zápas v súťaži odvysiela duel v priamom prenose TV stanica JOJ Šport.
V akcii budú aj české tímy. Sparta Praha sa predstaví na pôde chorvátskej Rijeky. Zápas začína od 18.45 h, odvysiela ho stanica Sport 1.
Rovnaká stanica sa následne bude venovať aj duelu Sigma Olomouc - Raków Čenstochová, ktorý sa začne o 21.00 h.
Tretím tímom v pohárovej Európe je Viktoria Plzeň, ktorá sa v Európskej lige predstaví na pôde talianskeho AS Rím. Duel sa začína 21.00 h, odvysiela ho stanica Nova Sport 5 a streamovacia služba Voyo.
Dá Slovan gól? So žolíkom nemôžeš prehrať?
Slovan čaká druhý duel v Konferenčnej lige a v Niké si môžeš staviť na gól „belasých“ bez akýkoľvek nervov. Ak slovenský majster skóruje, budeš mať výherný tiket s kurzom 1,67. Ak sa mu nepodarí streliť gól, Niké ti vráti vklad až do výšky 20 eur. Toto určite treba využiť!
Slovanu verí 7% tipérov
Favoritom súboja v Alkmaare je domáce mužstvo. Holanďania majú čo naprávať, veď na úvod podľahli Larnake vysoko 0:4. Cez víkend však, podobne ako Slovan proti Trnave, zvíťazil nad Ajaxom 2:0. Domácemu tímu verí aj drvivá väčšina tipérov. Až 90% si myslí, že Alkmaar zaboduje naplno, slovenskému zástupcovi verí 7% a 3% očakáva remízu.
Bookmaker Niké Adam Lamačka si myslí, že gól strelia obe mužstvá. „Do nejakej ofenzívnej naháňačky sa Slovan s Alkmaarom púšťať nemôže, lebo by ho čakala poprava. Bratislavčania musia prežiť úvodný tlak AZ a spoliehať sa na brejky, ktoré by mohli využiť Yirayang alebo Mak. Defenzíva Slovana sa chvíľkovým výpadkom vyhne iba málokedy – preto sa mi páči stávka, že oba tímy strelia gól. Obaja súperi budú už pod tlakom z hľadiska postupových ambícií, keďže úvodné svoje stretnutia prehrali.“
„Neprehru“ Slovana očakáva tipér, ktorý si svoj tiket podal za 60 eur a v kurze 3,36 môže vyhrať 201 eur. Iný tipér bol odvážnejší a verí v triumf hostí. Tiket však podal za 20 €, takže cieli na 168 eur.
Čo si vyskladáš ty? Kurz cez 8,00 na Slovan láka, treba určite využiť aj žolíka, s ktorým neprehráš!