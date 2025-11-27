Fanúšikovia mali v Londýne rasistické prejavy. Atletico musí zaplatiť pokutu

Taktiež hádzali na ihrisko rôzne predmety.

Španielsky futbalový klub Atletico Madrid dostal pokutu 30 000 eur za rasistické prejavy fanúšikov v zápase Ligy majstrov na pôde Arsenalu Londýn.

Ďalších 10 000 eur musí zaplatiť za to, že jeho priaznivci hádzali na ihrisko rôzne predmety.

V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.

Fanúšikovia „Los Colchoneros" sa v dueli s Arsenalom na Emirates Stadium prezentovali opičími pokrikmi a nacistickými pozdravmi.

V minulosti Atletico pykalo za rasistické prejavy voči brazílskemu útočníkovi Viniciusovi Juniorovi v mestskom derby proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.

