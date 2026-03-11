Bayern rozdrvil Atalantu, Kompanyho ohúril jeden hráč: Je radosť ho sledovať

Francúzsky futbalista Michael Olise prispel dvoma gólmi a asistenciou k vysokému víťazstvu Bayernu Mníchov 6:1 na pôde Atalanty Bergamo v úvodnom osemfinálovom dueli Ligy majstrov.
Tréner nemeckého šampióna Vincent Kompany povedal, že Olise môže byť jedným z najlepších hráčov na svete. Bavorov však mrzia zranenia.
Bayern triumfoval v Taliansku napriek tomu, že do zápasu nezasiahol anglický kanonier Harry Kane.
Po prvom polčase viedol 3:0, keď sa postupne presadili po rýchlo zahranom rohu Josip Stanišič, spoza šestnástky Olise a z vnútra pokutového územia Serge Gnabry, ktorého vysunul práve francúzsky reprezentant.
Po zmene strán zakončil gólovo rýchlu akciu Nicolas Jackson, Olise pridal z hranice šestnástky svoj druhý presný zásah a poltucet v sieti domácich uzavrel zblízka Jamal Musiala.
VIDEO: Zostrih zápasu Atalanta - Bayern
„Teraz prídu na náš štadión, kam pôjdeme s rovnakou mentalitou a pokúsime sa zvíťaziť. Bol to naozaj dobrý zápas a cítil som sa veľmi fajn. Osobne si myslím, že som hral dobre a bol to solídny výkon,“ citoval web Ligy majstrov Oliseho.
Belgický kormidelník Bayernu nešetril chválou na adresu 24-ročného Francúza.
„Prišiel s mentalitou, ktorá mu dáva šancu, aby sa stal jedným z najlepších hráčov na svete. Nechcem porovnávať hráčov, pretože vôbec nejde o rovnakých futbalistov. Ale pokiaľ ide o mentalitu, keď som hrával s Kevinom De Bruyneom, mal som šťastie sledovať, ako sa ako mladý hráč presadzoval a ako sa z neho stala svetová hviezda.
Je to o posadnutosti detailmi. A Michael to má tiež. Samozrejme, to samo o sebe nestačí. Myslím si teda, že ho musíme tlačiť k tomu, aby robil ešte viac. Je však na veľmi dobrej ceste a je radosť ho sledovať,“ povedal Kompany podľa agentúry AFP.
Negatívom je však ďalšie zranenie ľavého krajného hráča Bayernu Alphonsa Daviesa, ktorý v 71. minúte opustil ihrisko so slzami v očiach. Kanaďan sa práve vracal do hry po pauze pre natrhnuté svalové vlákno, keď počas prestávky vystriedal Konrada Laimera.
Už o 26 minút neskôr sa však musel vrátiť na lavičku po tom, čo sa na ihrisku skrčil k zemi. V nadstavenom čase opustili ihrisko so zraneniami aj Musiala a brankár Jonas Urbig, ktorý nastúpil namiesto zranenej jednotky Manuela Neuera.
Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl podľa agentúry DPA uviedol, že Musialovo zranenie je najmenej vážne, zatiaľ čo tréner Kompany povedal, že si nie je istý, či ide o niečo, čo ho vyradí z hry. Eberl dodal, že Davies má ďalší svalový problém, zatiaľ čo Urbig bol trochu dezorientovaný a bolela ho hlava.
Prehru domácich zmiernil v nadstavenom čase pred bránou Marko Pašalič, pričom asistenciu si pripísal bývalý útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič. Atalanta ťahá naprieč všetkými súťažami sériu štyroch duelov bez víťazstva.
„Bayern je úžasný. Má kvalitu vo finálnej prihrávke aj v zakončení. A to mu ešte chýbal produktívny útočník. Sú to neuveriteľní hráči a môžete im len pogratulovať,“ povedal pre Sky podľa webu Ligy majstrov Marco Carnesecchi, brankár Atalanty.
Odveta je na programe v stredu 18. marca o 21.00 h v Mníchove. Bayernu v nej budú chýbať aj Joshua Kimmich a Olise, ktorí videli žlté karty za zdržovanie hry.
Trest si tak odpykajú v zápase, do ktorého pôjdu Bavori s komfortným náskokom a len totálne fiasko by ich pripravilo o štvrťfinále proti lepšiemu z dvojice Manchester City - Real Madrid.
Kompanyho zverenci ťahajú sériu siedmich výhier vo všetkých súťažiach a ešte pred odvetou osemfinále LM ich čaká v sobotu šláger Bundesligy na pôde Bayeru Leverkusen.
„Stále nás čaká ešte odveta, takže musíme zostať sústredení. Kľúčom bolo nájsť správny prístup k hre. Z taktického pohľadu bolo veľmi dôležité naše osobné bránenie a takisto sme si pomohli presingom. Nebolo to prvýkrát, čo sme čelili tímu ako Atalanta, ktorý rád útočí, takže takýto štýl nebol niečím, čo by nás zaskočilo,“ povedal Kompany.