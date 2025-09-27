Marcelli dostal dôveru na hrote a úradoval. Letná posila Slovana zahodila pokutový kop

Niké liga - 9. kolo
Trenčín - Slovan Bratislava 1:2 (0:2)
Góly: 90. Khan (z 11 m) - 4. a 45. Marcelli
Rozhodcovia: Dzivjak – Bednár, Bobko, ŽK: Adyrbekov, Kranthove - Ibrahim, Weiss, Lichý
Diváci: 4318
Trenčín: Katič – Pavek, Križan, Bessile (46. Kranthove), Holúbek (46. Skovajsa) – Yakubu (70. Doesburg) – Hájovský, Khan – Adyrbekov (61. Guibero), Sabljič, Fiala (82. Adamkovič)
Slovan: Takáč – Mustafič (67. Kašia), Lichý, Bajrič, Yirajang – Savvidis, Ibrahim (46. Blackman) – Ofori (84. Barseghjan), Tolič, Weiss (46. Cruz) – Marcelli (80. Kucharevič)
TRENČÍN. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v sobotu posunuli na čelo tabuľky domácej Niké ligy.
Sériový slovenský šampión naplno bodoval v zápase 9. kola na ihrisku AS Trenčín, ktorý zdolal 2:1.
VIDEO: Pozápasové hodnotenie trénera ŠK Slovan Bratislava
„Belasí“ poskočili s 18 bodmi na prvú priečku o tri body pred druhú Dunajskú Stredu, tretí Spartak Trnava má rovnako ako DAC na konte 15 bodov, no Trnavčania majú zápas k dobru.
Slovan rozhodol o svojom plnom bodovom zisku v prvom polčase. Oba góly „belasých“ dal Nino Marcelli, ktorý si otvoril strelecký účet v novom ligovom ročníku.
Dvadsaťročný mládežnícky reprezentant využil v 4. minúte zaváhanie domácej defenzívy a poslal svoj tím do vedenia.
Dvojgólový náskok zabezpečil mužstvu trénera Vladimíra Weissa st. v 45. minúte, keď znovu ťažil z chyby trenčianskej obrany.
VIDEO: Pozápasové hodnotenie trénera AS Trenčín
Definitívne mohol zlomiť odpor Trenčína v 73. minúte Alasana Yirajang, ktorý však nepremenil pokutový kop.
Naopak, z bieleho bodu v 90. minúte zdramatizoval záver premenenou penaltou Molik Khan, no Slovan si napokon plný bodový zisk postrážil.