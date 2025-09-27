Marcelli dostal dôveru na hrote a úradoval. Letná posila Slovana zahodila pokutový kop

Zľava Loic Anthony z Trenčína a Nino Marcelli zo Slovana. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|27. sep 2025 o 19:55
Gól domácich prišiel až v úplnom závere.

Niké liga - 9. kolo

Trenčín - Slovan Bratislava 1:2 (0:2)

Góly: 90. Khan (z 11 m) - 4. a 45. Marcelli

Rozhodcovia: Dzivjak – Bednár, Bobko, ŽK: Adyrbekov, Kranthove - Ibrahim, Weiss, Lichý

Diváci: 4318

Trenčín: Katič – Pavek, Križan, Bessile (46. Kranthove), Holúbek (46. Skovajsa) – Yakubu (70. Doesburg) – Hájovský, Khan – Adyrbekov (61. Guibero), Sabljič, Fiala (82. Adamkovič)

Slovan: Takáč – Mustafič (67. Kašia), Lichý, Bajrič, Yirajang – Savvidis, Ibrahim (46. Blackman) – Ofori (84. Barseghjan), Tolič, Weiss (46. Cruz) – Marcelli (80. Kucharevič)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

TRENČÍN. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v sobotu posunuli na čelo tabuľky domácej Niké ligy.

Sériový slovenský šampión naplno bodoval v zápase 9. kola na ihrisku AS Trenčín, ktorý zdolal 2:1.

VIDEO:  Pozápasové hodnotenie trénera ŠK Slovan Bratislava

„Belasí“ poskočili s 18 bodmi na prvú priečku o tri body pred druhú Dunajskú Stredu, tretí Spartak Trnava má rovnako ako DAC na konte 15 bodov, no Trnavčania majú zápas k dobru.

Slovan rozhodol o svojom plnom bodovom zisku v prvom polčase. Oba góly „belasých“ dal Nino Marcelli, ktorý si otvoril strelecký účet v novom ligovom ročníku.

Dvadsaťročný mládežnícky reprezentant využil v 4. minúte zaváhanie domácej defenzívy a poslal svoj tím do vedenia.

Dvojgólový náskok zabezpečil mužstvu trénera Vladimíra Weissa st. v 45. minúte, keď znovu ťažil z chyby trenčianskej obrany.

VIDEO: Pozápasové hodnotenie trénera AS Trenčín

Definitívne mohol zlomiť odpor Trenčína v 73. minúte Alasana Yirajang, ktorý však nepremenil pokutový kop.

Naopak, z bieleho bodu v 90. minúte zdramatizoval záver premenenou penaltou Molik Khan, no Slovan si napokon plný bodový zisk postrážil.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke sa tešia z gólu hráči DAC.
    Na snímke sa tešia z gólu hráči DAC.
    Dunajská Streda doplatila na mizernú efektivitu. Bod v derby vybojovala vďaka penalte
    dnes 19:59
