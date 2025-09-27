ONLINE: AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

Sportnet|27. sep 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z dohrávky zápasu 9. kola Niké ligy: AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava.

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú dohrávku zápasu 9. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

Niké liga  2025/2026
27.09.2025 o 18:00
9. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 9. kola Niké ligy, v ktorom AS Trenčín hostí ŠK Slovan Bratislava. Stretnutie sa začína o 18:00.

Trenčín sa nachádza na 6. mieste, na konte má 12 bodov. Trenčania prehrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli Podbrezovej na jej ihrisku 0:2.

Slovanu patrí 3. priečka so ziskom 15 bodov. Druhá Žilina aj prvá Trnava majú rovnaký počet bodov. Belasí z posledných piatich zápasov tri vyhrali a dvakrát remizovali. V minulom kole zdolali doma DAC Dunajskú Stredu 3:2. Gólovo sa presadili Barseghjan, Tolič a Blackman.
Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!

Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?

Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.

Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
3
2
12:11
12
V
P
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

