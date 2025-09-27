ONLINE: AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú dohrávku zápasu 9. kola Niké ligy.
AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava (Niké Liga, 9. kolo)
Trenčín sa nachádza na 6. mieste, na konte má 12 bodov. Trenčania prehrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli Podbrezovej na jej ihrisku 0:2.
Slovanu patrí 3. priečka so ziskom 15 bodov. Druhá Žilina aj prvá Trnava majú rovnaký počet bodov. Belasí z posledných piatich zápasov tri vyhrali a dvakrát remizovali. V minulom kole zdolali doma DAC Dunajskú Stredu 3:2. Gólovo sa presadili Barseghjan, Tolič a Blackman.
