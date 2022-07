Trenčania očakávajú náročnú sezónu pre slovenský futbal. Cieľ majú nielen športový

"Náš športový cieľ nebudeme rovnako ako v predchádzajúcich rokoch špecifikovať. No pravdaže, chceme skončiť lepšie ako v minulej sezóne a chceme byť lepší z pohľadu kolísavosti výkonov, herného štýlu a taktiež napredovania individuálneho rozvoja hráčov.

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Fortuna ligy s viacerými cieľmi.

Druhý cieľ do nového ročníka je dokončenie hlavnej tribúny. Už počas tejto sezóny chceme plnohodnotne využívať štadión dokončený takmer na 75 percent," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii Róbert Rybníček.

Generálny manažér klubu očakáva náročný ročník nielen pre AS Trenčín:

Trenčín vstúpi do novej sezóny s novým trénerom. Tím vedie nemecký odborník Peter Hyballa, ktorý má skúsenosti s najvyššou slovenskou súťažou z pôsobenia v Dunajskej Strede.

Tím zo Žitného ostrova doviedol v ročníku 2018/2019 k postu vicemajstra. Štyridsaťšesťročný tréner má na svojom konte pôsobenia aj v profesionálnych ligách v Nemecku, Rakúsko, Holandsku, Poľsku a Dánsku.

Jeho zverenci majú za sebou prípravu, počas ktorej dvakrát vyhrali a trikrát prehrali so Zlínom, Slováckom a Banskou Bystricou.

"Po príchode do nového klubu prinášate často veľa zmien. Od úvodných dvoch týždňov však nemávam obrovské očakávania. Čo k nim dodať? Nemôžem povedať, že by boli skvelé, ale ani nevydarené. Veľa trénerov chváli prípravné obdobie, ale ja hovorím iba, že to bolo v poriadku," nechal sa počuť tréner Hyballa.