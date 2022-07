Spartak v generálke nestačil na béčko Ostravy, Podbrezová vyhrala hneď dve

O deň neskôr nastúpili v Havířove už hráči áčka Baníka Ostrava v generálke proti Žiline. Tréner českého tímu Pavel Vrba dal v každom polčase priestor iným hráčom, nový kouč šošonov Jaroslav Hynek striedal len minimálne.

Po zápase mohol byť spokojný, pekným gólom sa presadil Adrián Kaprálik, dvomi gólmi nová africká posila Samuel Gidi. Dobrý výkon podala aj posila z Podbrezovej Roland Galčík, po návrate z hosťovania v Maďarsku krátko hral aj obranca Branislav Sluka.

"Určite sme dnes ukázali pekné akcie či góly, no výsledok by som nepreceňoval," krotil emócie Hynek. "Potešilo ma najmä to, že sa zlepšuje komunikácia na ihrisku a nastavenie chalanov. Až na zopár vecí som bol dnes s výkonom prevažne spokojný. Otázka znie, ako to bude vyzerať proti čerstvému súperovi a keď sa bude hrať o body."