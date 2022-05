Fanúšikovia by vypredali aj päť takých štadiónov. Hrá sa prvé finále EKL

V Tirane tak môže skompletizovať zbierku a mať tituly zo všetkých v súčasnosti existujúcich pohárových súťaži v Európe.

Môže sa zároveň stať tretím koučom v histórii s víťazstvami v troch rôznych európskych súťažiach po Giovannim Trapattonim a Udovi Lattekovi. Obaja majú na konte triumfy v EPM, Pohári UEFA a Pohári víťazov pohárov.

"História a dôležitosť súťaže sú odlišné ako v minulosti, ale je to pre mňa ďalšie európske finále a momentálne to najdôležitejšie, pretože nás ešte len čaká. Konferenčná liga je náročná súťaž a teraz sa chceme zapísať do histórie ako jej prvý víťaz. Bude to náš 15. zápas v Európe v tejto sezóne, začali sme už v auguste a veľa sme cestovali.

Doplatili sme na to aj v Serii A, kde sme strácali body so súpermi, ktorí mali na prípravu viac času ako my. Aj teraz mal Feyenoord týždeň k dobru. Finále je vždy 50 ku 50, my urobíme všetko pre to, aby to bolo aspoň 51:49 pre nás," povedal pred finále Mourinho.