Haaland nebol spokojný s výkonom Manchestru City: Nezaslúžili sme si zvíťaziť

MONAKO. Ani dva góly nórskeho futbalistu Erlinga Haalanda neznamenali víťazstvo Manchestru City na pôde AS Monaco.
V 2. kole Ligy majstrov remizovali zverenci Pepa Guardiolu 2:2, keď o deľbe bodov rozhodla premenená penalta Angličana Erica Diera z 90. minúty.
Tímy sa stretli vo vzájomnom zápase prvýkrát od pamätného osemfinálového duelu v roku 2017. Monaco vtedy postúpilo vďaka už neexistujúcemu pravidlu gólov na ihrisku súpera.
Dovedna padlo v tomto dvojzápase 12 gólov, za neskorších víťazov Ligue 1 sa dvakrát presadil Kylian Mbappe a v drese „kniežat“ nastúpil aj stredajší kapitán City Bernardo Silva.
Na prelomenie obranného bloku Monaka potrebovali hostia iba 15 minút. Obranca Joško Gvardiol si počkal na Haalandov nábeh a Nór prvým dotykom v zápase poslal loptu ponad brankára Philippa Köhna. Už o tri minúty neskôr sa však k lopte dostal holandský obranca Jordan Teze a presnou strelou nedal šancu Gianluigimu Donnarummovi.
V 33. minúte ešte pohrozil strelou do brvna Phil Foden a do druhého polčasu išlo City predsa len s jednogólovým vedením. Tentokrát našiel Haalanda presným centrom Angličan Nico O'Reilly. Dvadsaťpäťročný nórsky kanonier vyskočil najvyššie a strelil svoj 52. gól v 50 zápasoch v rámci LM.
VIDEO: Zostrih zápasu Monaco - Manchester City
V druhom dejstve hostia opäť nastrelili konštrukciu brány zásluhou Tijaniho Reijndersa, no nedokázali zopakovať výkon z prvého polčasu. Penaltový incident sa odohral už v 85. minúte, keď Nico Gonzalez pri bránení priameho kopu zasiahol Diera kopačkou do hlavy.
Španielsky rozhodca Jesus Gil Manzano po dlhšej konzultácii so systémom VAR predsa len ukázal na biely bod. Loptu si zobral Dier a anglický obranca prekonal Donnarummu.
Guardiola v pozápasovom rozhovore len ťažko skrýval sklamanie z rozhodnutia svojho krajana.
„Odohrali sme dobrý zápas. Krok po kroku sa zlepšujeme. Vytvorili sme si šance, no doplatili sme na zlé bránenie pri priamom kope. Rozhodca odpískal penaltu, aj keď sa hráč dotkol najprv lopty. Bohužiaľ, musíme to rešpektovať,“ citovala Guardiolu agentúra DPA.
Dvojgólového strelca Haalanda trápil najmä výkon v druhom polčase. „Necítim sa dobre. Potrebujeme do našich zápasov priniesť viac energie a zopakovať prvý polčas. Dnes sme si nezaslúžili zvíťaziť,“ povedal Nór po zápase.
Tréner domácich Adi Hütter vyzdvihol najmä rozhodnutie Diera kopať penaltu v závere zápasu.
„Eric na seba zobral zodpovednosť a podarilo sa mu to. V minulosti sme neboli najlepší v premieňaní jedenástok, no už v tréningu som videl, že Eric by mohol byť spoľahlivou voľbou. Hrali sme bez niektorých dôležitých hráčov, ale tím sa nevzdal a nechal na ihrisku všetko. Bod sme si zaslúžili,“ vyjadril sa 55-ročný Rakúšan.
Monaco získalo prvý bod a v ďalšom kole opäť privíta anglického súpera. Do Francúzska pricestuje Tottenham Hotspur, bývalý dlhoročný zamestnávateľ strelca gólu na 2:2. Štvorbodové City si zmeria sily s Villarealom.