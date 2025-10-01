ONLINE: AS Monaco - Manchester City dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

MONACO. Futbalisti tímov AS Monaco a Manchester City dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne Stade Louis II a začína sa o 21:00 h.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: AS Monaco - Manchester City (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
01.10.2025 o 21:00
2. kolo
Monaco
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prehľad
Rozhodca: Manzano (ESP).
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 2. kola Ligy majstrov medzi mužstvami AS Monaco a Manchester City.
Monaco sa nachádza na 4. mieste vo francúzskej Ligue 1, hoci posledné výsledky nehovoria v prospech domáceho tímu. Po porážke 1:4 v úvodnom kole Ligy majstrov s Club Bruggy síce zvíťazili v lige 5:2 s Métami, v poslednom zápase však nestačilo na Lorient 1:3.
Manchester City figuruje aktuálne na 7. mieste v anglickej Premier League, keď má na svojom konte 10 bodov. Po rozpačitom úvode, kedy zverenci Pepa Guardiolu stratili body s Tottenhamom (0:2) či Brightonom (1:2), ťahajú sériu bez prehry. Po víťazstve 2:0 s Neapolom v Lige majstrov si rozdelili body s Arsenalom po remíze 1:1, následne si však poradili v EFL Cupe s Huddersfieldom 2:0 a v lige naposledy s Burnley 5:1.
Vzájomné zápasy:
AS Monaco 3:1 Manchester City (2017)
Manchester City 5:3 AS Monaco (2017)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.