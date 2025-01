Jeho brat je známy brankár. Sedemnásťročný talent strelil gól roka a čaká na veľký prestup

Je to pre mňa špeciálna odmena. Nikdy som si nepomyslel, že dám pekný gól, ktorý bude vyhodnotený ako gól roka. Som preto veľmi rád, je to pre mňa česť. Verím, že podobné góly mi budú padať častejšie.

Vlani ste nastrieľali 46 gólov. Na galavečeri SsFZ ste si prevzali cenu za najkrajší gól roka 2024. Čo to pre vás znamená?

Ako som spomínal, znamená to pre mňa veľa. Za toto ocenenie som veľmi rád a verím, že nová sezóna bude podobná ako predchádzajúca.

Pamätám si to úplne presne, na ten zápas nikdy nezabudnem. Podarilo sa mi to proti TJ Fatran Varín. Nečakal som, že to takto pekne trafím.

Priamy kop do brvna, druhý pokus a krásny gól. Ako si na tento zásah spomínate?

Moderátor podujatia Mário Bóna vás na pódiu vyzval na krátky rozhovor. Mali ste trému? Je pre vás ľahšie stáť na ihrisku alebo na pódiu?

Sledoval som ostatných ocenených predo mnou, preto som bol mierne nervózny. Nečakal som, že môj gól budú premietať na plátne a budú sa so mnou o ňom rozprávať. Nakoniec mi to však vôbec nevadilo a užíval som si to.

Musím však priznať, že na ihrisku je to pre mňa prirodzenejšie, ako hovoriť do mikrofónu pred plnou sálou. Na trávniku mi to ide lepšie (smiech).

VIDEO: Galavečer SsFZ, Matúš Belko a jeho gól od 38:00